В Новосибирской области нашли кости десятков шерстистых мамонтов

Российские археологи нашли кости десятков шерстистых мамонтов в геоархеологическом местонахождении Волчья Грива, расположенном в Каргатском районе Новосибирской области. Учёные также обнаружили изделия из камня, сделанные человеком эпохи палеолита. Об этом рассказал директор Центра коллективного пользования "Геохронология кайнозоя" ИАЭТ СО РАН Василий Зенин в ролике YouTube-канала "Новая археология".

"На этом местонахождении на сегодняшний день выявлено несколько десятков особей мамонтов и сотни костей этого вида. Среди костей мамонта были изредка обнаруживаемые отдельные фрагменты кремния, микрокварцитов, горного хрусталя, и в последнее время [впервые] за весь период исследования было обнаружено всего около 70 предметов из камня. Конечно, кости мамонтов здесь преобладали. Но то место, на котором сейчас мы находимся, — это граница уже палеолетической стоянки, там, где счёт каменных изделий идёт на сотни и даже тысячи", — рассказал учёный.

Отмечается, что специалисты в ходе раскопок обнаружили три уровня расположения палеолетических находок: на самом близком к поверхности земли находятся предметы, возраст которых оценивается примерно в 11 тысяч лет, на втором — в 13 тысяч лет, а на самом нижнем — в 18 тысяч лет. По словам исследователя, последний уровень является береговой полосой древнего озера.

Зенин также рассказал, что археологи нашли изделия из камня, которые были изготовлены палеолетическим человеком, и остатки костей животных. Например, в одном из слоёв почвы учёные обнаружили нижнюю челюсть волка, окружённую несколькими предметами из камня, в том числе из горного хрусталя, который древние люди приносили издалека.

"Вероятнее всего, основным источником поступления камня являются районы казахского мелкосопочника — это более 400–500 километров по прямой. То есть люди приходили сюда <...>, очевидно, их привлекали скопления костей и туш животных здесь, на местонахождении. Люди приносили с собой все эти камни, и частичная обработка происходила здесь, на месте, когда нужно было подготовить какие-то орудия, сделать мелкую доводку этих изделий и в дальнейшем их использовать", — резюмировал исследователь.

Отметим, что Волчья Грива считается одним из самых массовых местонахождений остатков мамонтов в Азии. Зенин указал, что археологи начали работать в этом районе в конце 1950-х годов, чаще всего там встречался шерстистый мамонт.