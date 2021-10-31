От Кузбасса до США: Самые странные находки шахтёров, которые обнаружены под землёй Эти предметы давно стали называть неуместными артефактами. Странные вещицы, найденные в кусках породы, они явно не из своего времени. 30 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Неуместные артефакты в России

О любопытной находке недавно сообщил житель Владивостока. Он топил печь углём из хакасских угольных шахт города Черногорска. Внутри одного из кусков угля он нашёл странный предмет, состоящий из алюминия с примесью 2,4% магния. Длина находки составляет семь с половиной сантиметров. Одни называют найденный артефакт рейкой, другие — деталью неизвестного механизма. Он имеет ровно расположенные выступы и совершенно точно не мог образоваться сам собой. Выплавлять легированные сплавы алюминия люди научились только в XX веке, сейчас их используют в самолёто- и судостроении. В шахту такой предмет сам собой попасть не мог. И уж совершенно точно не мог появиться внутри обломка каменного угля, возраст которого учёные оценивают минимум в 300 миллионов лет. Уголь Хакасии образовался в самом конце карбонового периода. Деталь из дюралюминия оказалась старше всех тиранозавров на 50 миллионов лет.

Занявшийся пристальным изучением находки исследователь из Дальнегорска Валерий Двужильный обнаружил доказательства того, что алюминий провёл миллионы лет внутри угольного пласта — на поверхности "рейки" были обнаружены атомы углерода. За годы из-за присутствия солёной воды, которой славится Хакасия — когда-то там было море, — алюминий корродировал, частички каменного угля проникли внутрь детали.

Заинтересовавшись артефактом, Двужильный продолжил поиски и вскоре наткнулся ещё на один любопытный предмет. Когда строители моста на остров Русский бурили скважины для опор на дне залива, в кернах была найдена металлическая стружка, состоящая из церия, лантана и хрома. Всё это было найдено в песчаниках пермского периода, возраст которых составляет 240 миллионов лет. Стружку исследовали в Институте ядерной физики в Гатчине и пришли к выводу, что Двужильный нашёл осколки или части искусственно созданных сплавов. Логически объяснить, как сплавы могли попасть в пески пермского периода, учёные не смогли. Или не захотели.

Фото © В.В. Кружилин

В 2008 году интересный предмет нашли рабочие в одной из шахт города Донецка Ростовской области. Артефакт — круглый предмет в виде колеса — был найден на глубине 900 метров в "крыше" шахты. Поскольку порода в этом месте не очень прочная, находка так и осталась в шахте, её никто не рискнул выдолбить. Однако шахтёры сфотографировали её, и снимок разошёлся по всему миру. Что это такое и из чего состоит, неизвестно. С виду находка напоминает колесо от телеги или колесницы. Но кто знает, быть может, над головами шахтёров люк от НЛО?

В каменоломнях Севастополя на глубине 100 метров в глыбах известняка были обнаружены железные артефакты, напоминающие сплющенные наконечники стрел. Возраст породы, в которой они были найдены, составляет 70 миллионов лет.

Неуместные артефакты под землёй

Но это недавние находки. За рубежом подобные артефакты находят с завидным постоянством начиная с XIX века. Например, в 1845 году в Шотландии в известняковом карьере был найден железный гвоздь. В 1889 году бурильщики штата Айдахо с глубины в 90 метров подняли крохотную статуэтку женщины размером в четыре сантиметра — возраст пород, в которых она находилась, оценили в два миллиона лет. В 1891 году в одной из газет США промелькнула заметка о том, что шахтёры нашли внутри огромной глыбы угля золотую цепочку длиной 25 сантиметров.

Перейдём к XX веку

В 1912 году в Оклахоме на одной из электростанций из глыбы угля выпала железная чашка, а на угле остался явный след от её пребывания внутри. В 1928 году тут же шахтёрами на глубине была найдена бетонная стенка, сложенная из правильных блоков. Шахту якобы сразу закрыли, а шахтёров перевели в другие места.

Лондонский молоток. Фото © Wikipedia

В 1934 году был найден знаменитый "лондонский молоток". Его нашли супруги Макс и Эмма Хан у ручья Ред-Крик возле Лондона, штат Техас. Заключённый в породе молоток с деревянной рукоятью был изготовлен во второй половине XIX века. Возраст породы, в которую он был заключён, геологи определили как 444–485 миллионов лет.

В 1974 году в одном из песчаных карьеров Румынии была найдена ещё одна алюминиевая деталь, похожая на опору посадочной ноги космического аппарата "Аполлон". Интересные находки есть и на земле. В 1922 году в штате Невада на одной из скал археолог Джон Рейд нашёл отпечаток ботинка со следами нити по краю ранта. Возраст породы, на которой он отпечатался, составлял пять миллионов лет и принадлежал к триасовому периоду.

А любитель-палеонтолог Уильям Майстер в 1968 году нашёл такой же отпечаток ноги в ботинке возле города Антилоп-Спринг, штат Юта. Любопытно, что отпечаток был не на поверхности, а внутри куска сланца, который расколол Майстер. Рядом с отпечатком ботинка внутри находился и отпечаток трилобита. Кусок породы геологи датировали периодом кембрия, который длился начиная с 541 миллиона лет назад до 485 миллионов лет назад.

Теории и гипотезы

Учёное сообщество предпочитает закрывать глаза на эти артефакты, объясняя их схожестью с чем-либо или случайностью, однако стоит признать: мы всё же чего-то не знаем о прошлом планеты. Традиционная наука считает, что человек появился на Земле недавно — всего 40 тысяч лет назад. Например, в России самые древние стоянки людей — на реке Яне в Якутии и на реке Белой в Приангарье — имеют возраст 28–32 тысячи лет. Примерно 20 тысяч лет назад люди смогли добраться до Америки и заселили континент. Это априори означает, что все артефакты старше этого возраста не укладываются в рамки науки.

Но в 1960-х годах археологи Гарольд Малде, Стин-Макинтайр и учёный Роальд Фрикселл из Вашингтонского университета провели раскопки в местечке Уэятлако под Мехико и нашли там сложные каменные орудия, созданные кроманьонцами, то есть людьми, которые выглядели точно так же, как мы с вами.

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Это противоречит всему, что учёные знали до открытия, и находки просто проигнорировали. Тем не менее схожие орудия труда были найдены в Аргентине, Канаде, Мексике, США. А уж когда в Африке стали находить такие же орудия, которые датировали уже двумя-тремя миллионами лет, стало ясно: либо история homo sapiens древнее, либо что-то не так с датировками пород.

О том, что на Земле уже существовали другие цивилизации людей, твердят не только исследователи и сторонники альтернативной истории. Об этом же говорит и Библия, которая рассказывает о цивилизации, которая существовала до Великого потопа — катастрофы планетарного масштаба.

Об этом же свидетельствует и Большой сфинкс, бока которого сильно пострадали от воды. Геологи, которые видели сфинкса, сравнивают его бока с берегами моря, которые годами обрабатывала вода. О допотопности сфинкса говорит и тот факт, что под его лапами нашли окаменевших морских ежей. Очевидно, что сфинкса возвели ещё тогда, когда Северная Африка была сушей, а позже её затопило водой. Вода со временем высохла, и песок древнего моря стал пустыней.

Неуместные артефакты доказывают: на самом деле людям миллионы лет. Возможно, они однажды уже освоили плавку металлов, алюминий, летали к звёздам и даже устроили ядерную войну.

Странные находки хорошо объясняет теория геолога и православного священника Константина Буфеева. Он подвергает сомнению святая святых геологии — науку стратиграфию. Её принцип прост: в более старых породах находятся более примитивные организмы (вроде трилобитов или моллюсков), в более молодых — более сложные (динозавры, птицы, млекопитающие). Буфеев обращает внимание, что во время любого наводнения вся живность с берегов смывается одновременно, но распределяется на дне по весу: более крупных животных вода не уносит далеко, они накапливаются в верхней части русла, более лёгкие оседают в средней части русла, а самых мелких — трилобитов и улиток — уносит в нижнюю часть реки и выносит в океаны. Со временем всё это каменеет, реки высыхают, а учёные, глядя на откопанных с глубины трилобитов, свято верят, что они жили раньше динозавров, так как они залегают в более глубоких слоях земли. Но на самом деле все они жили в одно и то же время.

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Кроме того, протоиерей обращает внимание на многочисленные свидетельства монахов о существовании реликтовых существ ещё в Средние века. В Священном Писании действительно встречается не один рассказ о динозаврах — чудовищах, пожирающих людей, или змеях, живущих в озёрах и морях, в которых искушённый читатель без труда узнает плезиозавров и ихтиозавров.

Разумеется, есть и другие объяснения попадания современных артефактов в другое время, например, провалы во времени и пространстве. Недаром каждый год в мире исчезают тысячи людей. Быть может, они просто перемещаются в прошлое вместе с часами, телефонами, очками, чашками, молотками и алюминиевыми деталями. А вы что думаете по этому поводу?

Авторы Александр Лаврентьев