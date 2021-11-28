Растворялись в воздухе и пропадали целыми посёлками: 8 самых необъяснимых случаев исчезновения людей Ежегодно в мире бесследно исчезают тысячи людей. Они пропадают, не оставляя ни следов, ни свидетелей. Лайф подобрал для вас несколько случаев таинственных пропаж, которые наделали много шума. 27 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Пойти и исчезнуть

Этот случай стал достоянием общественности ещё в XIX веке. Некий американский фермер по имени Дэвид Лэнг жил с семьёй на собственной ферме в штате Теннесси и исчез в один из сентябрьских дней 1880 года на глазах у друзей и семьи. Произошло это так.

В тот день Дэвид Лэнг ждал гостей — судью Августа Пека и его шурина. Гости подъехали к ферме в тот момент, когда дети Лэнга Джордж и Сара играли перед домом. Увидев друга, Дэвид вместе с женой вышел на крыльцо, а потом, оставив супругу у дома, направился к гостям через луг.

Он просто растворился в воздухе. И гость, и семья в первый момент решили, что Лэнг упал в яму, и бросились к нему на выручку. Но на месте исчезновения фермера земля была совершенно ровной. Свидетели исчезновения и хозяева соседних ферм искали Лэнга несколько дней, однако поиски результатов не дали. Только на лугу на месте пропажи Лэнга пожухла трава, образуя правильный круг диаметром в 15 фунтов (около четырёх с половиной метров). О пропаже Лэнга журналистам рассказала его дочь Сара в 1932 году.

Если вы думаете, что исчезновение на глазах других людей — исключение, вы ошибаетесь. Через 10 лет при точно таких же обстоятельствах на другом конце света — в Германии — пропал человек по имени Дидериц. Дидериц был нечист на руку и угодил в тюрьму после того, как попытался обчистить своего начальника. Он переоделся в его одежду и намеревался в банке обналичить его денежные средства.

Мошенника уличили во лжи и посадили в тюрьму Вейксельмюнд в Пруссии, откуда он исчез, в буквальном смысле растворившись в воздухе. Случилось это на прогулке, когда Дидериц шагал в строю других заключённых. Он вдруг начал таять в воздухе и вскоре исчез на глазах у испуганных товарищей и изумлённых охранников, которым долго ещё пришлось объяснять начальству, куда делся заключённый. Когда Дидериц растворился в воздухе, его кандалы упали на землю. Любопытно, что в истории ни слова не сказано о его одежде.

Из коллекции американского писателя

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Истории о таинственных исчезновениях собирал американский писатель XIX века Амброз Бирс. Он задокументировал исчезновение английского сапожника по имени Джеймс Бёрн Уорсон. 3 сентября 1873 года сапожник поспорил с товарищами, что на спор пробежит расстояние в 20 миль туда и обратно без отдыха.

Чтобы зафиксировать его рекорд и не допустить мошенничества, друзья, с которыми Уорсон поспорил, решили ехать за ним на коляске. Спор так никогда и не разрешился. Пробежав несколько миль, Уорсон вдруг споткнулся, вскрикнул и... растворился в воздухе на глазах изумлённых товарищей. Кроме того, Бирс писал о 16-летнем юноше Чарльзе Эшморе, который пропал, выйдя на минуту за водой.

Это случилось в 1878 году неподалёку от городка Куинси, штат Иллинойс. Семья переехала туда из Троя, штат Нью-Йорк. Глава семьи Кристиан Эшмор купил ферму на берегу ручья, который стал основным источником воды для неё. Вечером 9 ноября вся семья (Кристиан с женой, двумя дочерьми и 16-летним сыном Чарльзом) сидела у камина. Затем Чарльз встал, взял ведро и отправился к ручью набрать воды для ужина. Так как через 15 минут он не вернулся назад, следом за ним отправился отец и старшая сестра Чарльза Марта. Они пошли по следам юноши, которые чётко виднелись из-за только что выпавшего снега, и обнаружили, что в 75 метрах от дома следы обрываются, словно Чарльза Эшмора унесли по воздуху.

Кристиан Эшмор сделал круг, чтобы не затоптать следы сына, осмотрел долину ручья, но никого не нашёл, а снег дальше оставался девственно-чистым. Поиски юноши ничего не дали. Правда, спустя четыре дня мать Чарльза сама пошла за водой, а вернувшись, клялась, что слышала голос сына, но так и не поняла, откуда он доносится.

После этого мужчины из ближайших селений снова прочесали округу, но подростка так и не нашли. Кстати, сам писатель Амброз Бирс тоже пропал без вести, и произошло это при не менее таинственных обстоятельствах: он поехал в Мексику, чтобы исследовать какое-то конкретное место, где исчезали люди, и пропал там сам.

Где-то в России

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В 2007 году на одном из форумов портала "Ганза.ру" появилось сообщение от сотрудника милиции о подобном исчезновении в России. Правда, ни место, ни имя пропавшей указаны не были. В 2005 году в одной из деревень Центральной России 32-летняя женщина, мать троих детей, вечером вышла из дома за водой до колонки — и пропала.

Колонка находилась рядом с домом. В доме помимо детей была ещё её пожилая мать. Она-то и забила тревогу, когда обнаружила, что ведро висит на колонке, следы дочери обрываются там же, а самой её нигде нет. По словам сотрудника милиции, у пожилой женщины хватило ума не затоптать следы и вызвать милицию, наряд которой приехал на место уже через 20 минут. Несмотря на оперативность, пропавшую так и не нашли, причём милиционеры признавали, что женщина не принадлежала к группе риска, одета была скромно (в халат, валенки и телогрейку), денег у неё не было, то есть для злоумышленников она интереса не представляла. Следов злоумышленников или машины вблизи колонки не было. Пропажа россиянки стала просто очередным висяком.

"Дыра в тоннеле"

В 1975 году много шума наделало исчезновение Марты Райт возле тоннеля Линкольна. Он проходит под заливом Гудзон и соединяет район Манхэттена с городом Уихокен. Исчезновение случилось в тот момент, когда муж пропавшей, Джексон Райт, остановил машину неподалёку от тоннеля, чтобы протереть стёкла. Мужчина взял на себя труд протереть лобовое стекло, а Марта, взяв специальную щётку, пошла к заднему стеклу машины. Неожиданно Джексон услышал стук — это упала на асфальт щётка. Поспешив к багажнику машины, мужчина увидел, что жена исчезла, а щётка лежит на обочине. Ситуация усугубилась тем, что шоссе прекрасно просматривалось в обоих направлениях и поблизости не было ни души.

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Разумеется, полицейские Нью-Йорка решили во что бы то ни стало выбить из Райта признательные показания в убийстве женщины, но Джексон сумел выдержать больше 30 допросов и прошёл проверку на полиграфе. Всё это время он твердил, что полицейским следует не тратить время на него, а найти "дыру в тоннеле Линкольна". В конце концов копам пришлось обшарить тоннель по всей его длине и даже написать об этом отчёт. В нём упоминались теории учёных о "чёрной дыре" и "возможностях телепортации", однако никаких доказательств существования дыр в пространстве обнаружено не было. Марта Райт, живая или мёртвая, так никогда и не была найдена.

Неразгаданная тайна

В ноябре 1930 года в Северной Канаде охотник-промысловик Джо Лабелль обнаружил пропажу жителей целого посёлка эскимосов. Поселение находилось на берегах озера Ангикуни, и охотник уже несколько раз заходил в него — там жили знакомые. Однако в этот раз Лабелля ожидала тишина: людей в посёлке не было, все собаки эскимосов были мертвы, а вещи в жилищах оставались нетронутыми. Так как дело касалось исчезновения как минимум 60 инуитов — мужчин, женщин и детей, — охотник сообщил о происшествии властям, те приступили к расследованию. Результатов это не принесло, только выявило ещё более странные вещи. Обнаружилось, что эскимосское кладбище неподалёку разрыто, а тела покойников исчезли.

Куда исчезли все жители поселения, так и осталось тайной. Не иначе это было дело рук (лап?) злого духа эскимосов Туунбака, которого кто-то натравил на поселение.

Их было пятеро

В августе 1971 года при странных обстоятельствах в районе Стоунхенджа пропала группа хиппующих студентов. Джулия Эштон, Лукас Адамс, Шэри Уилсон – младший, Даниэль Уилсон и Вильма Руперт решили "впитать энергию места", выпить и покурить травки, разбив лагерь в центре мегалитического сооружения. Позже высказывались гипотезы, что травкой дело не ограничилось — возможно, студенты решились провести какие-то древние колдовские обряды. Так или иначе, но начавшаяся вечеринка к ночи была прервана сухой грозой, разразившейся над головами глупцов. Студенты попрятались в палатки, ожидая, что сейчас начнётся ливень.

Свидетелем их исчезновения стал полицейский, которого вызвал местный фермер, опасавшийся, что туристы набедокурят. Вдвоём они отправились к мегалитам, чтобы утихомирить тинейджеров. Там они увидели, как одна из молний попала в самый центр Стоунхенджа, и решили, что студенты погибли.

Однако, подойдя ближе, мужчины увидели, что внутри сооружения нет ни одного человека. Среди оставшихся вещей полицейский нашёл дневник Bильмы Pупepт. Девушка писала, что постоянно видит некое "голубое свечение". Чтобы не видеть его, ей приходится всё время напиваться. Она сетовала, что её спутники боятся молний, но бояться следует именно этого свечения. Никого из пятерых юнцов так и не нашли, а местные решили, что студенты стали жертвами похищения инопланетян.

Авторы Александр Лаврентьев