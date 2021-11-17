Следователи обыскали дома проректора и финдиректора РАНХиГС по делу Раковой

Следователи провели обыски в домах проректора РАНХиГС Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова в рамках дела бывшего заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой, сообщает ТАСС.

"Следственные действия проводят по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева", — уточняет агенство.

По информации источника ТАСС, по делу Федотов и Ефремов проходят в качестве свидетелей.

Также по делу были задержаны ректор "Шанинки" Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко и исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признаёт.