Следователи обыскали дома проректора и финдиректора РАНХиГС по делу Раковой
По данным ТАСС, некоторых обвиняемых подозревают в причастности к фиктивному трудоустройству сотрудников.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Следователи провели обыски в домах проректора РАНХиГС Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова в рамках дела бывшего заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой, сообщает ТАСС.
"Следственные действия проводят по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева", — уточняет агенство.
По информации источника ТАСС, по делу Федотов и Ефремов проходят в качестве свидетелей.
Напомним, что суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову по обвинению в мошенничестве. Ей вменяют хищение бюджетных средств суммой свыше 50 миллионов рублей, выделенных на госпроект "Учитель года".
Также по делу были задержаны ректор "Шанинки" Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко и исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признаёт.
Ранее Лайф сообщил, что суд отменил домашний арест ректора "Шанинки" Зуева и перевёл его в СИЗО.
Комментариев: 0