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В Израиле археологи раскопали туалет возрастом более 2700 лет

Уборная находилась в особняке с видом на Иерусалим. На сегодняшний день найдено лишь несколько ей подобных.

11 октября, 05:09
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Туалет возрастом более 2700 лет раскопали археологи в маленьком помещении прямоугольной формы, под которым находится глубокий отстойник. Об этом сообщает CTV News.

"Частная туалетная кабинка была очень редкой в древности, и на сегодняшний день найдено лишь несколько таких кабинок", — пояснил руководитель раскопок Яаков Биллиг.

Как сообщается, в те времена только зажиточные люди могли себе позволить такую уборную. Туалетная комната находилась в особняке с видом на Иерусалим. Поблизости нашли каменные капители и колонны, поэтому есть основания полагать, что рядом со зданием был сад с фруктами и прудами.

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А ранее Лайф сообщал, что учёные выяснили, когда люди начали использовать одежду. Археологи и антропологи сходятся на том, что Homo sapiens начал одеваться в позднем плиоцене, но точнее до сих пор сказать не могли.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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