В Израиле археологи раскопали туалет возрастом более 2700 лет

Туалет возрастом более 2700 лет раскопали археологи в маленьком помещении прямоугольной формы, под которым находится глубокий отстойник. Об этом сообщает CTV News.

"Частная туалетная кабинка была очень редкой в древности, и на сегодняшний день найдено лишь несколько таких кабинок", — пояснил руководитель раскопок Яаков Биллиг.

Как сообщается, в те времена только зажиточные люди могли себе позволить такую уборную. Туалетная комната находилась в особняке с видом на Иерусалим. Поблизости нашли каменные капители и колонны, поэтому есть основания полагать, что рядом со зданием был сад с фруктами и прудами.