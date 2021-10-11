В Израиле археологи раскопали туалет возрастом более 2700 лет
Уборная находилась в особняке с видом на Иерусалим. На сегодняшний день найдено лишь несколько ей подобных.
Фото © ТАСС / Zuma
Туалет возрастом более 2700 лет раскопали археологи в маленьком помещении прямоугольной формы, под которым находится глубокий отстойник. Об этом сообщает CTV News.
"Частная туалетная кабинка была очень редкой в древности, и на сегодняшний день найдено лишь несколько таких кабинок", — пояснил руководитель раскопок Яаков Биллиг.
Как сообщается, в те времена только зажиточные люди могли себе позволить такую уборную. Туалетная комната находилась в особняке с видом на Иерусалим. Поблизости нашли каменные капители и колонны, поэтому есть основания полагать, что рядом со зданием был сад с фруктами и прудами.
А ранее Лайф сообщал, что учёные выяснили, когда люди начали использовать одежду. Археологи и антропологи сходятся на том, что Homo sapiens начал одеваться в позднем плиоцене, но точнее до сих пор сказать не могли.
Комментариев: 0