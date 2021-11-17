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Семье насмерть отравившегося топ-менеджера Мособлгаза стало плохо ещё на отдыхе в Египте

Об этом поведал пятилетний сын Кирилла Егорова. Следователи и криминалисты осмотрели дом в подмосковной деревне, изъяли продукты и напитки, назначили ряд экспертиз.

17 ноября, 11:12

Фото © СУ СКР по Московской области

Семье насмерть отравившегося топ-менеджера Мособлгаза стало плохо ещё на отдыхе в Египте. Видео © СУ СКР по Московской области

Заместителю генерального директора Мособлгаза Кириллу Егорову и его семье стало плохо ещё на отдыхе в Египте. Об этом смог рассказать сын погибшего, который пришёл в себя уже дома, в деревне Вахромеево, сообщает СУ СКР по Московской области.

По словам малолетнего ребёнка, у всех членов семьи началась рвота. Что именно вызвало отравление, сейчас разбираются правоохранители. Следователи и криминалисты осмотрели дом в подмосковной деревне, изъяли продукты и напитки, также назначили ряд экспертиз.

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Напомним, тело заместителя гендиректора Мособлгаза было найдено в деревне Вахромеево. Рядом с ним в бессознательном состоянии обнаружили его супругу и двоих пятилетних детей. Их удалось спасти, сейчас они находятся в больнице.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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