Семье насмерть отравившегося топ-менеджера Мособлгаза стало плохо ещё на отдыхе в Египте. Видео © СУ СКР по Московской области

Заместителю генерального директора Мособлгаза Кириллу Егорову и его семье стало плохо ещё на отдыхе в Египте. Об этом смог рассказать сын погибшего, который пришёл в себя уже дома, в деревне Вахромеево, сообщает СУ СКР по Московской области.

По словам малолетнего ребёнка, у всех членов семьи началась рвота. Что именно вызвало отравление, сейчас разбираются правоохранители. Следователи и криминалисты осмотрели дом в подмосковной деревне, изъяли продукты и напитки, также назначили ряд экспертиз.