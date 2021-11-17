Политолог Коровин объяснил шокировавший журналистов ответ Байдена о делегации США на Олимпиаде

Американский лидер Джо Байден уже не в том возрасте и не в том состоянии, чтобы что-то креативить, заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Так политолог в беседе с Лайфом прокомментировал слова президента США, который назвал себя американской делегацией на Олимпиаде в КНР, чем удивил журналистов.

По мнению эксперта, статус ограничивает Байдена в принятии самостоятельных решений. Политик должен согласовывать их с той или иной элитной политической группой внутри США и не может принимать их с ходу и суверенно. Каждый ответ президента на любой вопрос требует коллегиального обсуждения, подчеркнул Коровин.

"И вот такие неподготовленные заранее и необсуждённые вопросы не для него. И этот ответ относительно американской делегации на ОИ ещё просто не прорабатывался. И ничего принципиального он добавить не может", — сказал собеседник.

Коровин отметил, что в американской политической системе президент и так является спикером элитной группы, которая его продвинула. По мнению эксперта, лидер может что-то сообразить с ходу, если он молодой, у него ещё светлая голова, он может как-то выкрутиться и ответить что-то остроумное.

"А Байден уже не в том возрасте и не в том состоянии, чтобы что-то креативить на лету, поэтому он либо молчит и уходит, либо кряхтит и издаёт звуки", — заключил директор Центра геополитических экспертиз.