НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ сообщили о приостановке поставок электроэнергии из Белоруссии на Украину

Отмечается, что причиной стало автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС. Специалисты проводят диагностику.

17 ноября, 11:34

Фото © Pixabay

Прекратились коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину. Об этом сообщает издание "Страна" в своём телеграм-канале, ссылаясь на источники на энергорынке.

Отмечается, что причиной стало автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС, которое произошло сегодня, 17 ноября, утром. В Минэнерго республики уточнили, что специалисты проводят диагностику и анализ работы технологических систем, радиационный фон на станции и в зоне наблюдения в норме.

На Украине вспомнили про атом: Энергокризис грозит обернуться новым Чернобылем

На Украине вспомнили про атом: Энергокризис грозит обернуться новым Чернобылем

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине заявили об "энергетической войне" с Россией. По мнению чиновника, Москва делает всё, чтобы соседняя страна "почувствовала на себе этот кризис".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1