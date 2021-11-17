СМИ сообщили о приостановке поставок электроэнергии из Белоруссии на Украину
Отмечается, что причиной стало автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС. Специалисты проводят диагностику.
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Прекратились коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину. Об этом сообщает издание "Страна" в своём телеграм-канале, ссылаясь на источники на энергорынке.
Отмечается, что причиной стало автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС, которое произошло сегодня, 17 ноября, утром. В Минэнерго республики уточнили, что специалисты проводят диагностику и анализ работы технологических систем, радиационный фон на станции и в зоне наблюдения в норме.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине заявили об "энергетической войне" с Россией. По мнению чиновника, Москва делает всё, чтобы соседняя страна "почувствовала на себе этот кризис".
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