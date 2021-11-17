Восьмиметровые стеллажи с алкоголем рухнули в Красноярске и придавили рабочего

Стеллажи с алкоголем рухнули на складе в Красноярске и придавили рабочего. Видео © LIFE

Два восьмиметровых стеллажа с алкоголем обрушились на одном из складов в Красноярске. Как стало известно Лайфу, под завалами оказался один из рабочих. Момент происшествия запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, что работник пытается спрятаться от падающих коробок под соседним стеллажом, однако вскоре тот тоже рухнул. Мужчину удалось извлечь из-под обвалившихся конструкций, с переломами его госпитализировали. По данным МЧС, предварительной версией случившегося рассматривается нарушение техники безопасности.