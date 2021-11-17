Восьмиметровые стеллажи с алкоголем рухнули в Красноярске и придавили рабочего
Мужчина пытался спрятаться от падающей конструкции под другой, но оказался под завалами. С переломами его госпитализировали.
Кадр из видео © LIFE
Стеллажи с алкоголем рухнули на складе в Красноярске и придавили рабочего. Видео © LIFE
Два восьмиметровых стеллажа с алкоголем обрушились на одном из складов в Красноярске. Как стало известно Лайфу, под завалами оказался один из рабочих. Момент происшествия запечатлела камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, что работник пытается спрятаться от падающих коробок под соседним стеллажом, однако вскоре тот тоже рухнул. Мужчину удалось извлечь из-под обвалившихся конструкций, с переломами его госпитализировали. По данным МЧС, предварительной версией случившегося рассматривается нарушение техники безопасности.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в цехе хранения угля. После хлопка пылевоздушной смеси загорелся конвейер. Пожар удалось потушить в течение 15 минут, однако в результате происшествия пострадала женщина. Её доставили в ожоговый центр, предварительно, она находится в тяжёлом состоянии, но в сознании.
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