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Болельщики сборной Боснии напали на фанатов из Украины из-за российского флага

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Незалежной, которая сумела выйти в стыки ЧМ-2022.

17 ноября, 12:01

Скриншот © Twitter / TV N1 Sarajevo

Болельщики сборной Боснии и Герцеговины напали на фанатов из Украины, которые во время матча показывали перевёрнутый флаг России.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как поклонники домашней команды — сборной Боснии — попытались прорваться на гостевой сектор из-за вывешенного флага РФ, правда, в перевёрнутом виде. Болельщики восприняли его как флаг Сербии и приняли это за провокацию. Ситуацию удалось разрядить оперативно вмешавшемуся в дело ОМОНу.

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Добавим, что встреча завершилась победой украинцев со счётом 2:0. Благодаря этому результату футболисты из Незалежной сумели пробиться в стыковые матчи ЧМ-2022.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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