Болельщики сборной Боснии напали на фанатов из Украины из-за российского флага
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Незалежной, которая сумела выйти в стыки ЧМ-2022.
Скриншот © Twitter / TV N1 Sarajevo
Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7— TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021
Болельщики сборной Боснии и Герцеговины напали на фанатов из Украины, которые во время матча показывали перевёрнутый флаг России.
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как поклонники домашней команды — сборной Боснии — попытались прорваться на гостевой сектор из-за вывешенного флага РФ, правда, в перевёрнутом виде. Болельщики восприняли его как флаг Сербии и приняли это за провокацию. Ситуацию удалось разрядить оперативно вмешавшемуся в дело ОМОНу.
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Добавим, что встреча завершилась победой украинцев со счётом 2:0. Благодаря этому результату футболисты из Незалежной сумели пробиться в стыковые матчи ЧМ-2022.
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