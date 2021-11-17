Болельщики сборной Боснии напали на фанатов из Украины из-за российского флага

Болельщики сборной Боснии и Герцеговины напали на фанатов из Украины, которые во время матча показывали перевёрнутый флаг России.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как поклонники домашней команды — сборной Боснии — попытались прорваться на гостевой сектор из-за вывешенного флага РФ, правда, в перевёрнутом виде. Болельщики восприняли его как флаг Сербии и приняли это за провокацию. Ситуацию удалось разрядить оперативно вмешавшемуся в дело ОМОНу.