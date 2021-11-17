Тим Цзю победил японца Иноуэ и защитил два чемпионских пояса
Пока что сын легендарного Кости Цзю провёл на ринге 20 поединков, все из которых закончились победой.
Фото © ТАСС / EPA / DAN HIMBRECHTS
Австралийский боксёр Тим Цзю одолел японца Такеши Иноуэ и сумел защитить сразу два чемпионских пояса (WBO Asia Pacific и WBO Global) в первом среднем весе.
Стоит подчеркнуть, что поединок продолжался все 12 раундов, а победу Цзю отдали все судьи без исключения.
Добавим, что теперь на счету Тима Цзю 20 поединков на профессиональном ринге, каждый из которых завершился победой 27-летнего сына легендарного Кости Цзю.
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