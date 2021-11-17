Тим Цзю победил японца Иноуэ и защитил два чемпионских пояса

Австралийский боксёр Тим Цзю одолел японца Такеши Иноуэ и сумел защитить сразу два чемпионских пояса (WBO Asia Pacific и WBO Global) в первом среднем весе.

Стоит подчеркнуть, что поединок продолжался все 12 раундов, а победу Цзю отдали все судьи без исключения.