"Попытка захвата территории": Армянский политолог Искандарян объяснил происходящее на границе с Азербайджаном
Эксперт отметил, что, по официальным сообщениям, два пункта армянской армии перешли под контроль противника. При этом пока не известно точно, сколько человек погибли, так как "цифры расходятся".
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Военные Азербайджана в ходе последнего конфликта с Арменией пытались захватить территорию страны. Об этом рассказал армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе с телеканалом "360".
"Это очередное столкновение было крупнее предыдущих, оно было достаточно серьёзное. Это была действительно попытка захвата территорий. По официальным сообщениям, два пункта армянской армии перешли под контроль азербайджанцев. Что будет с ними дальше и что происходит сейчас, мне не совсем понятно", — отметил эксперт.
По словам Искандаряна, конфликты низкой интенсивности продолжаются на приграничной территории, особенно в её южной части, уже давно, но новое столкновение сильно отличается от них. Политолог подчеркнул, что пока не известно точно, сколько человек погибли, так как "цифры разнятся", однако речь идёт о большом количестве с обеих сторон.
Искандарян отметил, что таким образом Азербайджан пытается давить на Армению и добиться определённых уступок. По мнению политолога, Баку хочет "повторить результаты военной победы годичной давности и откусить всё, что можно". Он подчеркнул, что тогда остановить конфликт получилось лишь при вмешательстве России, однако есть опасение, что нападения, скорее всего, будут продолжаться, поскольку являются частью стратегии.
Напомним, что ситуация на армяно-азербайджанской границе накаляется. В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты. В свою очередь Армения попросила РФ о защите её территорий. Как отметил секретарь Совбеза республики, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ. После переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боевые действия.
Комментариев: 0