Военные Азербайджана в ходе последнего конфликта с Арменией пытались захватить территорию страны. Об этом рассказал армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе с телеканалом "360".

"Это очередное столкновение было крупнее предыдущих, оно было достаточно серьёзное. Это была действительно попытка захвата территорий. По официальным сообщениям, два пункта армянской армии перешли под контроль азербайджанцев. Что будет с ними дальше и что происходит сейчас, мне не совсем понятно", — отметил эксперт.

По словам Искандаряна, конфликты низкой интенсивности продолжаются на приграничной территории, особенно в её южной части, уже давно, но новое столкновение сильно отличается от них. Политолог подчеркнул, что пока не известно точно, сколько человек погибли, так как "цифры разнятся", однако речь идёт о большом количестве с обеих сторон.