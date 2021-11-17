Учёные из США доказали, что эмоциональная связь бабушек с внуками глубже, чем с детьми
Всё дело в эмпатии и разных участках мозга, активизирующихся при взгляде на своих родственников.
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Учёные Эморийского университета в США научным путём выяснили, что бабушки эмоционально более привязаны к внукам, чем к собственным детям. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Так, авторы работы отобрали 50 женщин, имеющих хотя бы одного внука в возрасте от трёх до 12 лет, и дали им фотографии внуков и детей, а также снимки незнакомых малышей и взрослых. В это время специалисты следили за работой их мозга с помощью функциональной МРТ. Оказалось, что при виде внуков у бабушек активизируются области мозга, связанные с эмоциональной эмпатией, что говорит о том, что пенсионерки часто пытаются понять чувства внуков. Их радость или грусть вызывает такие же эмоции у бабушек.
При этом фото детей активизировали зоны мозга, связанные с когнитивной эмпатией. По словам авторов работы, в данном случае человек способен понимать, что чувствует другой, и знает причины этого, а в первом случае ощущает эти эмоции. Таким образом, эмоциональная связь с внуками у этой категории людей более глубокая, чем с детьми.
"Наши результаты — это дополнительное доказательство существования в мозге глобальной системы родительской заботы", — сказал ведущий автор, профессор антропологии Джеймс Риллинг.
А ранее учёные подсказали простой способ избежать старческой деменции. Участники исследования без особых усилий смогли отдалить начало разрушительных процессов в мозге.
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