Учёные из США доказали, что эмоциональная связь бабушек с внуками глубже, чем с детьми

Так, авторы работы отобрали 50 женщин, имеющих хотя бы одного внука в возрасте от трёх до 12 лет, и дали им фотографии внуков и детей, а также снимки незнакомых малышей и взрослых. В это время специалисты следили за работой их мозга с помощью функциональной МРТ. Оказалось, что при виде внуков у бабушек активизируются области мозга, связанные с эмоциональной эмпатией, что говорит о том, что пенсионерки часто пытаются понять чувства внуков. Их радость или грусть вызывает такие же эмоции у бабушек.