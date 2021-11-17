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Добронравов ответил на вопрос, когда ждать выхода финального сезона "Сватов"

Актёр отметил, что сам, как и телезрители, хочет как можно скорее увидеть сериал на экранах. Однако, по его словам, артисты не могут знать всех деталей, касающихся организационных моментов.

17 ноября, 13:00

Фёдор Добронравов. Фото © Instagram / dobronravov.fedor

Поклонники популярного сериала "Сваты" с нетерпением ждут выхода седьмого сезона. Актёр Фёдор Добронравов, сыгравший одну из главных ролей в ситкоме, кажется, уже устал отвечать на вопросы о точной дате выхода продолжения проекта.

"Я — артист. Бог его знает, когда он (седьмой сезон сериала. — Прим. Лайфа) выйдет. Я хочу, конечно. Молюсь. Артисты не знают, когда выйдет на экраны сериал", — отрезал актёр в интервью Teleprogramma.pro.

На Украине показали трейлер финального сезона сериала "Сваты"

На Украине показали трейлер финального сезона сериала "Сваты"

По словам Добронравова, сейчас он принимает участие в других проектах и спектаклях, поэтому на уме у него точно не организационные вопросы, касающиеся выхода нового сезона "Сватов". Чтобы узнать дату премьеры, актёр посоветовал "звонить руководителям на Украину". Он также добавил, что сам, как и телезрители, с нетерпением ждёт сериал на экранах.

Ранее актриса Олеся Железняк, играющая жену Митяя Ларису Буханкину, рассказала, как продвигались съёмки последних серий седьмого сезона "Сватов". Также стало известно, какой герой появится в новом сезоне.

На Украине показали трейлер финального сезона сериала "Сваты"

На Украине показали трейлер финального сезона сериала "Сваты"

"Сваты" — проект украинской студии "Квартал-95", пользующийся большой популярностью у российских зрителей. Всего было выпущено шесть сезонов (с 2008 по 2013 год), а также мюзикл "Новогодние сваты". К тому же были созданы телепередача "Сваты у плиты" и сериал "Байки Митяя".


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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