Добронравов ответил на вопрос, когда ждать выхода финального сезона "Сватов"
Актёр отметил, что сам, как и телезрители, хочет как можно скорее увидеть сериал на экранах. Однако, по его словам, артисты не могут знать всех деталей, касающихся организационных моментов.
Фёдор Добронравов. Фото © Instagram / dobronravov.fedor
Поклонники популярного сериала "Сваты" с нетерпением ждут выхода седьмого сезона. Актёр Фёдор Добронравов, сыгравший одну из главных ролей в ситкоме, кажется, уже устал отвечать на вопросы о точной дате выхода продолжения проекта.
"Я — артист. Бог его знает, когда он (седьмой сезон сериала. — Прим. Лайфа) выйдет. Я хочу, конечно. Молюсь. Артисты не знают, когда выйдет на экраны сериал", — отрезал актёр в интервью Teleprogramma.pro.
По словам Добронравова, сейчас он принимает участие в других проектах и спектаклях, поэтому на уме у него точно не организационные вопросы, касающиеся выхода нового сезона "Сватов". Чтобы узнать дату премьеры, актёр посоветовал "звонить руководителям на Украину". Он также добавил, что сам, как и телезрители, с нетерпением ждёт сериал на экранах.
Ранее актриса Олеся Железняк, играющая жену Митяя Ларису Буханкину, рассказала, как продвигались съёмки последних серий седьмого сезона "Сватов". Также стало известно, какой герой появится в новом сезоне.
"Сваты" — проект украинской студии "Квартал-95", пользующийся большой популярностью у российских зрителей. Всего было выпущено шесть сезонов (с 2008 по 2013 год), а также мюзикл "Новогодние сваты". К тому же были созданы телепередача "Сваты у плиты" и сериал "Байки Митяя".
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