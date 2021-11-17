Добронравов ответил на вопрос, когда ждать выхода финального сезона "Сватов"

Поклонники популярного сериала "Сваты" с нетерпением ждут выхода седьмого сезона. Актёр Фёдор Добронравов, сыгравший одну из главных ролей в ситкоме, кажется, уже устал отвечать на вопросы о точной дате выхода продолжения проекта.

"Я — артист. Бог его знает, когда он (седьмой сезон сериала. — Прим. Лайфа) выйдет. Я хочу, конечно. Молюсь. Артисты не знают, когда выйдет на экраны сериал", — отрезал актёр в интервью Teleprogramma.pro.

По словам Добронравова, сейчас он принимает участие в других проектах и спектаклях, поэтому на уме у него точно не организационные вопросы, касающиеся выхода нового сезона "Сватов". Чтобы узнать дату премьеры, актёр посоветовал "звонить руководителям на Украину". Он также добавил, что сам, как и телезрители, с нетерпением ждёт сериал на экранах.