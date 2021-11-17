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Кинопродюсер Марк Рудинштейн попал в больницу после инфаркта

В сентябре создатель "Кинотавра" перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

17 ноября, 12:49
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Кинопродюсер Марк Рудинштейн доставлен в реанимацию московской больницы с сердечным приступом, сообщил Mash в своём телеграм-канале.

"Лежит в больнице, всё нормально с ним. У него был инфаркт, но сейчас он в состоянии и лежит в больнице. Его лечат", — рассказала Лайфу гражданская жена Рудинштейна Наталья.

В сентябре врачи сделали продюсеру экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. Марк Григорьевич чувствовал себя нормально, но утром 16 ноября пожаловался на боли в сердце, ему вызвали скорую. Врачи диагностировали инфаркт миокарда. Сейчас, по данным Mash, продюсер находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

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Ранее Лайф рассказал, как CoViD-19 может быть опасен для сердечников. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний у человека является не препятствием, а дополнительным показанием для вакцинации.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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