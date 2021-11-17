Кинопродюсер Марк Рудинштейн попал в больницу после инфаркта

Кинопродюсер Марк Рудинштейн доставлен в реанимацию московской больницы с сердечным приступом, сообщил Mash в своём телеграм-канале.

"Лежит в больнице, всё нормально с ним. У него был инфаркт, но сейчас он в состоянии и лежит в больнице. Его лечат", — рассказала Лайфу гражданская жена Рудинштейна Наталья.

В сентябре врачи сделали продюсеру экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. Марк Григорьевич чувствовал себя нормально, но утром 16 ноября пожаловался на боли в сердце, ему вызвали скорую. Врачи диагностировали инфаркт миокарда. Сейчас, по данным Mash, продюсер находится в реанимации в тяжёлом состоянии.