Москвичка потребовала от бывшей жены любовника забрать ненужного ей ребёнка
Женщина была, мягко говоря, в шоке от такой затеи. Опасаясь, что горе-мамаша попросту подкинет ей малыша или вообще оставит люльку на улице, она написала заявление в полицию.
Мария с мужем. Фото © LIFE
Жительница столицы изменила нынешнему мужу с бывшим, пока он находился в тюрьме. Мария грелась в объятиях экс-супруга Виталия, но "тайные свидания" длились недолго, так как вскоре девушка забеременела. Мужчина категорически отказался от наследника, так как уверен, что сын не от него. В итоге Мария не придумала ничего лучше, чем сбагрить малыша бывшей жене Виталия.
Как сообщил источник Лайфа, Мария в буквальном смысле начала донимать Майю звонками и сообщениями. Экс-супруга Виталия была, мягко говоря, в шоке от такого предложения. Боясь, что горе-мамаша попросту подкинет ей ребёнка или вообще оставит люльку на улице, Майя написала заявление в полицию.
Почему москвичка решила отдать сына именно Майе, непонятно. В целом они близко не общались, однако Мария неоднократно занимала деньги у девушки — сначала на аборт, а потом, видимо, передумала и стала клянчить на витамины для беременных и одежду для малыша. Известно, что с Виталием Майя развелась ещё в 2019 году, у них есть один общий ребёнок.
Впрочем, эта странная история в итоге закончилась хеппи-эндом. Ситуацию разрулил вышедший из тюрьмы супруг Марии. Мужчина принял малыша как своего и даже оформил все документы для усыновления. Теперь в семье царит гармония. Также, как утверждает источник, у пары подрастает дочь.
Ранее Лайф сообщал, что петербурженка словила волну хейта постом о поиске новых родителей трёхмесячному сыну. Мать-одиночка подробно описала детали рождения малыша и заверила, что Саша — крайне "мощный ребёнок по энергетике". К ситуации подключилась детский омбудсмен.
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