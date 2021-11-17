Москвичка потребовала от бывшей жены любовника забрать ненужного ей ребёнка

Жительница столицы изменила нынешнему мужу с бывшим, пока он находился в тюрьме. Мария грелась в объятиях экс-супруга Виталия, но "тайные свидания" длились недолго, так как вскоре девушка забеременела. Мужчина категорически отказался от наследника, так как уверен, что сын не от него. В итоге Мария не придумала ничего лучше, чем сбагрить малыша бывшей жене Виталия.

Как сообщил источник Лайфа, Мария в буквальном смысле начала донимать Майю звонками и сообщениями. Экс-супруга Виталия была, мягко говоря, в шоке от такого предложения. Боясь, что горе-мамаша попросту подкинет ей ребёнка или вообще оставит люльку на улице, Майя написала заявление в полицию.

Почему москвичка решила отдать сына именно Майе, непонятно. В целом они близко не общались, однако Мария неоднократно занимала деньги у девушки — сначала на аборт, а потом, видимо, передумала и стала клянчить на витамины для беременных и одежду для малыша. Известно, что с Виталием Майя развелась ещё в 2019 году, у них есть один общий ребёнок.