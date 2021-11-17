Мурашко: В России ещё две вакцины от ковида проходят доклинические исследования

"У нас разработаны ещё две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия", — сказал он на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше четырёх миллиардов человек и демонстрирует высокую безопасность и эффективность. Также в стране зарегистрированы и используются антиковидные вакцины "Ковивак" и "Эпиваккорона". Кроме того, есть и однокомпонентный препарат "Спутник лайт", который в большинстве своём используют для ревакцинации.