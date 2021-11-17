Прокуратура требует ужесточить наказание для сбившей детей на зебре студентки Башкировой
Ранее суд приговорил девушку к пяти годам колонии-поселения и запретил ей в течение нескольких лет садиться за руль.
Фото © Тверской районный суд Москвы
Прокуратура Москвы подала апелляционное представление на приговор Солнцевского районного суда в отношении студентки Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, надзорный орган требует отменить судебное решение и вынести новое, приговорив девушку к шести годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Кроме того, он настаивает на удовлетворении в полном объёме заявленных потерпевшими гражданских исков.
Напомним, ранее суд в Москве приговорил Башкирову к пяти годам колонии-поселения. Помимо заключения девушке будет запрещено в течение нескольких лет садиться за руль. При этом прокурор требовал для неё шесть лет колонии общего режима.
Резонансная авария произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение.
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