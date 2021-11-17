Прокуратура требует ужесточить наказание для сбившей детей на зебре студентки Башкировой

Прокуратура Москвы подала апелляционное представление на приговор Солнцевского районного суда в отношении студентки Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, надзорный орган требует отменить судебное решение и вынести новое, приговорив девушку к шести годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Кроме того, он настаивает на удовлетворении в полном объёме заявленных потерпевшими гражданских исков.

Напомним, ранее суд в Москве приговорил Башкирову к пяти годам колонии-поселения. Помимо заключения девушке будет запрещено в течение нескольких лет садиться за руль. При этом прокурор требовал для неё шесть лет колонии общего режима.