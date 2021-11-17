Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках столичной программы реновации

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве необходимо уменьшить количество мигрантов на стройках домов, которые возводятся по программе реновации. Об этом пишет агентство городских новостей "Москва".

"Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", — сказал мэр.

Глава города призвал наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. Он отметил, что для этого необходима площадка, и предложил строить заводы. Также Собянин подчеркнул, что строители должны активно работать, соблюдая при этом санитарные правила.

"Жильё, и по программе, должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных, чтобы это можно было делать не на строительной площадке, а на заводской площадке", — сказал градоначальник.

Собянин добавил, что это увеличивает производительность труда, при этом уменьшая количество работников, которые требуются.