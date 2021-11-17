ЕСПЧ запретил педагогам оскорблять школьников

Верховный суд России включил инцидент с оскорблением ученика хорватской школы учителем в обобщение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вступившегося за ребёнка. Об этом сообщает РИА "Новости". Теперь о запрете на оскорбления должны помнить и российские педагоги по той причине, что правовые позиции Страсбургского суда распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека.

Согласно документу, педагог оскорбил школьника, когда тот опоздал на учёбу. Он назвал ребёнка "среди прочего дураком и деревенщиной". Когда ученик пожаловался директору, то учитель ответил следующее: "Когда вы говорите дураку, что он дурак, это не должно быть для него оскорблением". А потом снова оскорбил школьника.

В результате заявителю пришлось обращаться за психологической помощью. Врачом общей практики был поставлен диагноз: "посттравматическое стрессовое расстройство". Психолог же заявил, что у ребёнка острое тревожное расстройство. В то же время отец школьника сообщил в различные инстанции о данном инциденте. Однако школа лишь провела беседу, а хорватское Министерство образования решило, что это внутреннее дело учреждения. Также отклонила жалобу прокуратура, а Конституционный суд признал её неприемлемой. В результате отец школьника обратился в ЕСПЧ.

"Суд пришёл к выводу: любые акты насилия или жестокого обращения со стороны учителей и других должностных лиц в учебных заведениях невозможно совместить с правом детей на образование и уважение их частной жизни. <...> Исходя из фактов дела, суд пришёл к выводу: хотя первые оскорбления учителя в адрес заявителя были направлены на то, чтобы наказать ученика и его одноклассников, два последующих случая не могли рассматриваться как что-либо иное, кроме как беспричинные словесные оскорбления в адрес заявителя. В любом случае суд счёл, что никакого оправдания поведению учителя быть не может", — говорится в обобщении.

Местной власти необходимо принять надлежащие законодательные, административные, социальные и образовательные меры для безоговорочного запрещения любых форм насилия или жестокого обращения в образовательных учреждениях в отношении детей в любое время и при любых обстоятельствах, чтобы в результате обеспечить "нулевую степень терпимости" по отношению к любому насилию или жестокому обращению, указал ЕСПЧ.