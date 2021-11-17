Глава МИД Эстонии Лийметс заявила об ультиматуме Лукашенко Евросоюзу
Министр отметила, что никто не собирается удовлетворять требования президента Белоруссии.
Фото © ТАСС / Пограничный комитет Белоруссии
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы пообещал Евросоюзу прекратить миграционный кризис на границе республики с Польшей в обмен на официальное признание его легитимным лидером страны и снятие санкций.
"Он хочет, чтобы санкции были отменены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать [руководить страной]", — сказала она в эфире ETV.
По словам Лийметс, свои требования Лукашенко озвучил во время разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Глава МИД Эстонии подчеркнула, что в Европейском союзе важно придерживаться соглашения об ограничительных мерах в отношении белорусской власти.
Напомним, 15 ноября состоялся разговор Лукашенко и Меркель, одной из ключевых тем которого было оказание гуманитарной поддержки беженцам на границе.
Обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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