Глава МИД Эстонии Лийметс заявила об ультиматуме Лукашенко Евросоюзу

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы пообещал Евросоюзу прекратить миграционный кризис на границе республики с Польшей в обмен на официальное признание его легитимным лидером страны и снятие санкций.

"Он хочет, чтобы санкции были отменены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать [руководить страной]", — сказала она в эфире ETV.

По словам Лийметс, свои требования Лукашенко озвучил во время разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Глава МИД Эстонии подчеркнула, что в Европейском союзе важно придерживаться соглашения об ограничительных мерах в отношении белорусской власти.