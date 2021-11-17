Сестра рассказала, как пропал россиянин, 20 лет пробывший рабом в Казахстане
По словам Ирины, семья обращалась в военкомат, к гадалке и даже писала в программу "Жди меня", но без толку.
Мужчина, представившийся гражданином РФ. Скриншот © Департамент полиции Карагандинской области
С заявившим о 20-летнем рабстве в Казахстане россиянином в настоящий момент всё в порядке, в ближайшее время его привезут в Москву. Об этом сообщила сестра 44-летнего Алексея Котова Ирина Завардина в беседе с kp.ru.
"Сейчас Лёша находится в Казахстане, с ним всё в порядке, скоро его привезут в Москву. Мы с ним поговорили по телефону, он только сказал: "Не плачь, скоро увидимся", — рассказала женщина.
По её словам, Алексей был призван в армию, служил в Казахстане, а потом остался там по контракту. В 1997 году он возвращался на родину, чтобы проститься с мужем Ирины. Однако с 1999 года от Алексея перестали приходить какие-либо вести. После этого женщина обратилась в военкомат, но там ей сообщили, что часть, где Котов служил, расформирована и все военнослужащие отправились домой. Однако, что случилось с Алексеем и почему он не вернулся на родину, всё это время известно не было.
"Мы не раз писали в программу "Жди меня", обращались к женщине одной, вроде гадалки. Она сказала, что Лёша жив", — отметила Ирина.
Ранее Лайф писал, что россиянин заявил, что 20 лет был рабом в Казахстане. По словам мужчины, он уроженец Ярославской области.
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