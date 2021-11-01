Эксперт рассказал, к чему может привести отказ Москвы от труда мигрантов на стройках

Глава фонда "Миграция XXI век", экс-замглавы Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин назвал крайностью отказ от использования труда мигрантов. В беседе с Лайфом он рассказал, к чему может привести такое решение.

"С одной стороны, у нас был свободный въезд, а теперь мы хотим отказаться от рабочей силы мигрантов. Как мы это сделаем? Непонятно. Мы не справимся. У нас в Москве находятся порядка 4 миллионов человек, которые каким-то образом строят, а кто их заменит?" — сказал Поставнин.

Эксперт отметил, что экономически решить эту ситуацию довольно сложно. Он предположил, что после отказа от труда мигрантов может не хватить рабочей силы, из-за чего в стране вырастут цены и будет нелегальная миграция.

"У нас всё очень однобоко. Есть же ещё рынки, курьеры, не только стройки. Множество мигрантов работают, и если мы вдруг гипотетически представим, что мы их всех обратно депортируем, то к чему это приведёт? Ни к чему хорошему. Как-то всё не очень продумано", — считает бывший замглавы ФМС.