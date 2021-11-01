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Эксперт рассказал, к чему может привести отказ Москвы от труда мигрантов на стройках

По мнению собеседника Лайфа, экономически решить эту ситуацию будет довольно сложно.

1 ноября, 10:04
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Глава фонда "Миграция XXI век", экс-замглавы Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин назвал крайностью отказ от использования труда мигрантов. В беседе с Лайфом он рассказал, к чему может привести такое решение.

"С одной стороны, у нас был свободный въезд, а теперь мы хотим отказаться от рабочей силы мигрантов. Как мы это сделаем? Непонятно. Мы не справимся. У нас в Москве находятся порядка 4 миллионов человек, которые каким-то образом строят, а кто их заменит?" — сказал Поставнин.

Эксперт отметил, что экономически решить эту ситуацию довольно сложно. Он предположил, что после отказа от труда мигрантов может не хватить рабочей силы, из-за чего в стране вырастут цены и будет нелегальная миграция.

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"У нас всё очень однобоко. Есть же ещё рынки, курьеры, не только стройки. Множество мигрантов работают, и если мы вдруг гипотетически представим, что мы их всех обратно депортируем, то к чему это приведёт? Ни к чему хорошему. Как-то всё не очень продумано", — считает бывший замглавы ФМС.

Ранее Лайф сообщал о том, что власти Москвы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который предусматривает отказ от использования труда мигрантов. При этом в мэрии считают, что строительная отрасль должна требовать в три раза меньше людей, но зарплата у них должна быть в 2–3 раза выше.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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