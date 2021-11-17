Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневского арестовали на два месяца

Врио замгубернатора Владимирской области Григорий Вишневский арестован на два месяца по обвинению в коррупции. Такое решение принял в среду Октябрьский районный суд Владимира. Таким образом суд поддержал позицию следствия, посчитавшего меру пресечения, не связанную с лишением свободы, невозможной по данному делу.

Напомним, что, по версии следствия, в период с августа по ноябрь 2021 года Вишневский получил незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство в размере не менее 600 тысяч рублей и был задержан при получении очередной взятки. Чиновник пообещал неназванному коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его фирмы по одному из госконтрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов.