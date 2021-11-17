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Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневского арестовали на два месяца

Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки. Заключить его под стражу требовало следствие.

17 ноября, 12:16
<p>Григорий Вишневский. Фото © <a href="https://avo.ru/zamestitel-gubernatora-oblasti-kuriruusij-voprosy-social-nogo-razvitia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Администрации Владимирской области</a> </p>

Григорий Вишневский. Фото © Официальный сайт Администрации Владимирской области

Врио замгубернатора Владимирской области Григорий Вишневский арестован на два месяца по обвинению в коррупции. Такое решение принял в среду Октябрьский районный суд Владимира. Таким образом суд поддержал позицию следствия, посчитавшего меру пресечения, не связанную с лишением свободы, невозможной по данному делу.

Напомним, что, по версии следствия, в период с августа по ноябрь 2021 года Вишневский получил незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство в размере не менее 600 тысяч рублей и был задержан при получении очередной взятки. Чиновник пообещал неназванному коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его фирмы по одному из госконтрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов.

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Ранее СМИ сообщили, что задержание Вишневского может быть связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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