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Актёр Шон Пенн тайно приехал на Украину для съёмок документального фильма

Отмечается, что артист скоро отправится в Мариуполь, а также планирует побывать в зоне боевых действий в Донбассе.

17 ноября, 12:36

Шон Пенн. Фото © ТАСС / Jordan Strauss / Invision / AP

Известный американский актёр Шон Пенн тайно приехал на Украину для съёмок документального фильма. Об этом сообщает украинский портал Vesti.ua.

Артиста заметили в Киеве, где он записывал интервью на месте гибели людей во время Майдана в 2014 году. При этом отметим, что съёмки документального фильма не были анонсированы, а героев картины попросили сохранять конфиденциальность. Однако звезду раскрыл местный предприниматель, основатель группы компаний Veterano Group Леонид Остальцев, опубликовав фото с Пенном в "Инстаграме".

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Отмечается, что Пенн скоро отправится в Мариуполь. Артист также планирует побывать в зоне боевых действий в Донбассе.

Ранее Лайф рассказывал, что актёр из фильмов "Ржев" и "Девятаев" напился водки в самолёте из Антальи и расплакался. Неадекватное поведение артист объяснил тем, что в его семье случилась трагедия и он решил выпить спиртного.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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