Известный американский актёр Шон Пенн тайно приехал на Украину для съёмок документального фильма. Об этом сообщает украинский портал Vesti.ua.

Артиста заметили в Киеве, где он записывал интервью на месте гибели людей во время Майдана в 2014 году. При этом отметим, что съёмки документального фильма не были анонсированы, а героев картины попросили сохранять конфиденциальность. Однако звезду раскрыл местный предприниматель, основатель группы компаний Veterano Group Леонид Остальцев, опубликовав фото с Пенном в "Инстаграме".

Отмечается, что Пенн скоро отправится в Мариуполь. Артист также планирует побывать в зоне боевых действий в Донбассе.