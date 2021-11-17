Актёр Шон Пенн тайно приехал на Украину для съёмок документального фильма
Отмечается, что артист скоро отправится в Мариуполь, а также планирует побывать в зоне боевых действий в Донбассе.
Шон Пенн. Фото © ТАСС / Jordan Strauss / Invision / AP
Известный американский актёр Шон Пенн тайно приехал на Украину для съёмок документального фильма. Об этом сообщает украинский портал Vesti.ua.
Артиста заметили в Киеве, где он записывал интервью на месте гибели людей во время Майдана в 2014 году. При этом отметим, что съёмки документального фильма не были анонсированы, а героев картины попросили сохранять конфиденциальность. Однако звезду раскрыл местный предприниматель, основатель группы компаний Veterano Group Леонид Остальцев, опубликовав фото с Пенном в "Инстаграме".
"Волшебство витает в воздухе": На HBO Max 1 января покажут спецэпизод в честь 20-летия "Гарри Поттера"
Отмечается, что Пенн скоро отправится в Мариуполь. Артист также планирует побывать в зоне боевых действий в Донбассе.
Ранее Лайф рассказывал, что актёр из фильмов "Ржев" и "Девятаев" напился водки в самолёте из Антальи и расплакался. Неадекватное поведение артист объяснил тем, что в его семье случилась трагедия и он решил выпить спиртного.
Комментариев: 0