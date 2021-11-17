Власти Ярославской области помогут вернуться домой россиянину, который 20 лет был рабом в Казахстане

Как только доследственная проверка по нахождению на протяжении 20 лет в рабстве в Казахстане выходца из Ярославской области будет завершена, мужчина сможет вернуться на родину. Губернатор региона Дмитрий Миронов активно включился в эту историю и поручил сделать всё необходимое для её благополучного завершения, рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

"Я говорил с ним совсем недавно по телефону, он сказал, что чувствует себя нормально, сейчас проходит доследственную проверку по этой ситуации в правоохранительных органах Казахстана. Как это завершено будет и будут оформлены его документы для выезда, он прибудет сюда и уже даст подробную информацию, что и как с ним происходило в эти годы", — сказал Бабуркин.

Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь и обеспечить мужчине возвращение, встречу и реабилитацию, уточнил региональный омбудсмен. Мужчине предоставят место в санатории, помогут оформить российский паспорт и найти работу, если такой вопрос возникнет.

Бабуркин также добавил, что правоохранительные органы Ярославской области установили личность мужчины и железобетонно подтвердили наличие у него российского гражданства. На основании этого пострадавшему выдадут справку о возвращении на родину, которая позволит ему пересечь границу.

"Родственники здесь, они сами пытались его поначалу разыскивать, но своими методами. К сожалению, они не принесли результатов, но родные сейчас его ждут, волнуются очень, переживают. Даже одна из сестёр смогла с ним коротко переговорить по телефону. Ещё одно доказательство того, что это не фейковая история", — добавил Бабуркин.