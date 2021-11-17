Депутат Госсовета Коми Семяшкин оценил утверждение перечня районов Крайнего Севера
По его мнению, принятие кабмином списка снизит градус напряжённости в обществе.
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Обновление перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий было ожидаемым решением для Республики Коми. Об этом заявил председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального Госсовета VII созыва Илья Семяшкин.
По его словам, новый список снизит напряжённость в обществе, которая возникла после отмены президентом РФ Владимиром Путиным указа бывшего российского лидера Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии и ряда других регионов к районам Крайнего Севера. Семяшкин, комментируя тогда постановление российского лидера, отметил, что власти страны в скором времени должны будут подписать указ, подтверждающий новый перечень субъектов, которые попадают в данную категорию.
"Конечно, надо будет следить, чтобы не выпали никакие территории. Ведь сейчас осуществляется муниципальная реформа. Происходит переименование городских округов и объединение муниципальных районов в муниципальные округа, возможно, некоторые муниципальные округа будут потом объединяться. И чтобы не было правовых коллизий, чтобы не пострадали наши граждане при выходе на пенсию", — приводит газета "Известия" слова Семяшкина.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин исключил Карелию и ещё несколько российских субъектов из списка регионов, приравненных к Крайнему Северу, отменив соответствующий указа Бориса Ельцина от 1992 года. Данное решение было принято в рамках изменений Стратегии развития Арктической зоны России. А сегодня кабмин утвердил перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Новый вариант списка более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.
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