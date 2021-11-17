Депутат Госсовета Коми Семяшкин оценил утверждение перечня районов Крайнего Севера

Обновление перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий было ожидаемым решением для Республики Коми. Об этом заявил председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального Госсовета VII созыва Илья Семяшкин.

По его словам, новый список снизит напряжённость в обществе, которая возникла после отмены президентом РФ Владимиром Путиным указа бывшего российского лидера Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии и ряда других регионов к районам Крайнего Севера. Семяшкин, комментируя тогда постановление российского лидера, отметил, что власти страны в скором времени должны будут подписать указ, подтверждающий новый перечень субъектов, которые попадают в данную категорию.

"Конечно, надо будет следить, чтобы не выпали никакие территории. Ведь сейчас осуществляется муниципальная реформа. Происходит переименование городских округов и объединение муниципальных районов в муниципальные округа, возможно, некоторые муниципальные округа будут потом объединяться. И чтобы не было правовых коллизий, чтобы не пострадали наши граждане при выходе на пенсию", — приводит газета "Известия" слова Семяшкина.