Суд признал законность штрафов Twitter за отказ удалять запрещённый контент

Штрафы компании Twitter Inc. на пять миллионов рублей, вынесенные по двум эпизодам за отказ удалить запрещённый контент, признаны законными. Об этом сообщили в Таганском районном суде Москвы.

"Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 16 сентября, которыми компания Twitter признана виновной в совершении административных правонарушений", — заявили в инстанции.

Тогда мировой судья оштрафовал американскую компанию на четыре и один миллион рублей соответственно за отказ удалить запрещённый контент.