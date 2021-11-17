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Суд признал законность штрафов Twitter за отказ удалять запрещённый контент

Американская компания должна выплатить пять миллионов рублей за невыполнение требований российского законодательства.

17 ноября, 13:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Штрафы компании Twitter Inc. на пять миллионов рублей, вынесенные по двум эпизодам за отказ удалить запрещённый контент, признаны законными. Об этом сообщили в Таганском районном суде Москвы.

"Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 16 сентября, которыми компания Twitter признана виновной в совершении административных правонарушений", — заявили в инстанции.

Суд признал законность штрафов Twitter, WhatsАpp и Facebook за отказ локализовать базы данных

Суд признал законность штрафов Twitter, WhatsАpp и Facebook за отказ локализовать базы данных

Тогда мировой судья оштрафовал американскую компанию на четыре и один миллион рублей соответственно за отказ удалить запрещённый контент.

Ранее Лайф сообщал, что суд в Москве снова оштрафовал Google и Telegram за отказ удалить запрещённый контент. Согласно постановлению, компании должны выплатить два и четыре миллиона соответственно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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