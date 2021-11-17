Суд признал законность штрафов Twitter за отказ удалять запрещённый контент
Американская компания должна выплатить пять миллионов рублей за невыполнение требований российского законодательства.
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Штрафы компании Twitter Inc. на пять миллионов рублей, вынесенные по двум эпизодам за отказ удалить запрещённый контент, признаны законными. Об этом сообщили в Таганском районном суде Москвы.
"Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 16 сентября, которыми компания Twitter признана виновной в совершении административных правонарушений", — заявили в инстанции.
Тогда мировой судья оштрафовал американскую компанию на четыре и один миллион рублей соответственно за отказ удалить запрещённый контент.
Ранее Лайф сообщал, что суд в Москве снова оштрафовал Google и Telegram за отказ удалить запрещённый контент. Согласно постановлению, компании должны выплатить два и четыре миллиона соответственно.
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