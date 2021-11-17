Конституционный суд отказался принять жалобу на строительство Мавзолея Ленина

Конституционный суд (КС) РФ отказался принимать жалобу россиянки на нарушение её конституционных прав постановлением о сооружении Мавзолея Ленина на Красной площади. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Так, согласно определению, опубликованному на официальном сайте КС РФ, заявительница Елена Разживина просила проверить конституционность постановления II съезда Советов СССР, которое было принято в январе 1924 года. Изучив материалы, суд не нашёл оснований для принятия жалобы к рассмотрению. Отмечается, что вопреки требованиям закона "О Конституционном суде Российской Федерации", заявительница не представила какие-либо судебные решения, которые подтвердили бы "применение судом в её конкретном деле оспариваемого регулирования, которое в силу его содержания не может расцениваться как нарушающее её конституционные права".

Определение КС РФ является окончательным и обжалованию не подлежит. Отметим, что, согласно постановлению II съезда Советов СССР, необходимо сохранить гроб с телом Ленина в склепе, который будет доступен для посещения. Целесообразность строительства мавзолея на Красной площади объясняется необходимостью дать людям возможность "проститься с любимым вождём".