"Я потерял страсть": Олимпийский чемпион по сноубордингу Уайлд завершит карьеру в ближайшее время
По собственному признанию спортсмена, сейчас он просто наслаждается катанием вместе со своей командой.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, сноубордист Вик Уайлд в интервью "Матч ТВ" сообщил, что готовится завершить свою спортивную карьеру в ближайшие месяцы.
"Я практически закончил со своей карьерой в сноубординге. Поэтому сейчас просто наслаждаюсь, отрываюсь со своей командой. Осталась парочка месяцев до завершения", — заметил Уайлд.
Спортсмен также обратил внимание на то, что физически он себя чувствует очень хорошо, однако ментально он готов к совершенно новым испытаниям в жизни.
"Мне кажется, что я потерял страсть", — добавил Уайлд.
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