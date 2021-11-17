НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я потерял страсть": Олимпийский чемпион по сноубордингу Уайлд завершит карьеру в ближайшее время

По собственному признанию спортсмена, сейчас он просто наслаждается катанием вместе со своей командой.

17 ноября, 13:19

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, сноубордист Вик Уайлд в интервью "Матч ТВ" сообщил, что готовится завершить свою спортивную карьеру в ближайшие месяцы.

"Я практически закончил со своей карьерой в сноубординге. Поэтому сейчас просто наслаждаюсь, отрываюсь со своей командой. Осталась парочка месяцев до завершения", — заметил Уайлд.

Спортсмен также обратил внимание на то, что физически он себя чувствует очень хорошо, однако ментально он готов к совершенно новым испытаниям в жизни.

Выступающий за Россию олимпийский чемпион Вик Уайлд может вернуться в США

Выступающий за Россию олимпийский чемпион Вик Уайлд может вернуться в США

"Мне кажется, что я потерял страсть", — добавил Уайлд.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1