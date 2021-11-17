Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, сноубордист Вик Уайлд в интервью "Матч ТВ" сообщил, что готовится завершить свою спортивную карьеру в ближайшие месяцы.

"Я практически закончил со своей карьерой в сноубординге. Поэтому сейчас просто наслаждаюсь, отрываюсь со своей командой. Осталась парочка месяцев до завершения", — заметил Уайлд.

Спортсмен также обратил внимание на то, что физически он себя чувствует очень хорошо, однако ментально он готов к совершенно новым испытаниям в жизни.