Мантуров не ожидает закрытия кафе и ресторанов из-за законопроекта о QR-кодах

В Минпромторге РФ не ожидают закрытия кафе и ресторанов в стране, если закон о QR-кодах будет принят. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров.

"Нет, потому что общепиты закрывались, но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать", — сказал министр.

Мантуров также заметил, что сокращение количества посетителей в данном случае сильно зависит от политики определённого региона и от того, как вводятся и реализуются ограничения. Большинство предприятий, уточнил он, всё же имеют прагматичный подход и считают, что им лучше поработать с QR-кодами, чем вовсе закрыться.