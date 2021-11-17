Мантуров не ожидает закрытия кафе и ресторанов из-за законопроекта о QR-кодах
Большинство предприятий, уточнил министр, всё же имеют прагматичный подход и считают, что им лучше поработать с цифровыми кодами, чем не работать вовсе.
Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
В Минпромторге РФ не ожидают закрытия кафе и ресторанов в стране, если закон о QR-кодах будет принят. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров.
"Нет, потому что общепиты закрывались, но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать", — сказал министр.
Мантуров также заметил, что сокращение количества посетителей в данном случае сильно зависит от политики определённого региона и от того, как вводятся и реализуются ограничения. Большинство предприятий, уточнил он, всё же имеют прагматичный подход и считают, что им лучше поработать с QR-кодами, чем вовсе закрыться.
Министр согласился с тем, что индивидуальным предпринимателям в таких условиях тяжелее, но в данном случае правильным будет, если региональное и федеральное правительство будут занимать проактивную позицию по их поддержке.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой в транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года. В Кремле же назвали преждевременными вопросы о применении законов о QR-кодах, поскольку они ещё на стадии разработки.
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