Американские учёные назвали самое быстрое движение, на которое способно тело человека

Щелчок пальцами приводит к самому сильному ускорению вращения, производимого человеческим телом, выяснили исследователи Технологического института Джорджии. Результаты эксперимента опубликованы в The Journal of the Royal Society Interface.

Отмечается, что ускорение при щелчке пальцами превосходит даже ускорение, которое совершает рука бейсбольного питчера. Результаты исследования могут помочь в создании протезов рук нового поколения. Для проведения эксперимента учёные использовали высокоскоростную камеру, на которую записали щелчок. При этом к каждому суставу были прикреплены фрагменты светоотражающей ленты, чтобы можно было точнее отследить движение пальцев. Кроме того, конечности покрывали разными материалами, например лосьоном, чтобы изучить роль трения.

Выяснилось, что обычный щелчок пальцами в 20 раз быстрее, чем "мгновение ока", скорость которого составляет 0,033 м/с. Если пальцы покрыты лосьоном, то щелчок становится медленнее в 3–4 раза.