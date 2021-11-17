Российские учёные разработали высокоэффективное лекарство от ковида

Российские учёные из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН создали препарат на основе моноклональных антител, который способен нейтрализовать дельта- и гамма-штаммы CoViD-19. Об этом сообщил глава учреждения, академик Александр Макаров.

Он напомнил, что год назад специалисты института разработали одну из первых тест-систем для анализа антител к коронавирусной инфекции. Так, с помощью данной разработки быстро удалось найти доноров для переливания крови тем, кто переносит заболевание в тяжёлой форме.

"С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство. — Прим. Лайфа) и учёными Сибирской академии наук мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты", — пояснил Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

Академик добавил, что свою высокую эффективность новый препарат доказал в ходе лабораторных испытаний. По его словам, разработка не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон".