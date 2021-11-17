Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно увеличить скорость тестирования на коронавирус в стране. Такое требование он выдвинул в ходе совещания по генетическим технологиям.

"Скорость тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом", — сказал Путин после того, как выслушал доклад главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой о ситуации с распространением ковида.