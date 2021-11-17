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Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус

Такое заявление глава государства сделал после того, как выслушал доклад главного санитарного врача Анны Поповой о ситуации с распространением ковида в стране.

17 ноября, 13:29

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно увеличить скорость тестирования на коронавирус в стране. Такое требование он выдвинул в ходе совещания по генетическим технологиям.

"Скорость тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом", — сказал Путин после того, как выслушал доклад главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой о ситуации с распространением ковида.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обязательно тестировать на коронавирус. Соответствующее постановление уже принято.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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