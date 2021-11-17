Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус
Такое заявление глава государства сделал после того, как выслушал доклад главного санитарного врача Анны Поповой о ситуации с распространением ковида в стране.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно увеличить скорость тестирования на коронавирус в стране. Такое требование он выдвинул в ходе совещания по генетическим технологиям.
"Скорость тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом", — сказал Путин после того, как выслушал доклад главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой о ситуации с распространением ковида.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обязательно тестировать на коронавирус. Соответствующее постановление уже принято.
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