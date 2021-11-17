"Насильно мил не будешь": Гаджиев рассказал, стоит ли Карпину уходить из сборной России
Сам тренер допустил такую возможность после поражения в игре с Хорватией.
Фото © Михаил Шапаев / РФС
Бывший тренер "Крыльев Советов", "Амкара" и ряда других клубов Гаджи Гаджиев в беседе с РИА "Новости" выразил мнение, что наставнику сборной России Валерию Карпину следует покинуть свой пост, только если у него нет верного настроя.
"Насильно мил не будешь. Если ему вся эта ситуация не по душе, если Валерий Георгиевич чувствует неуверенность. Мне казалось, что он уже нашёл контакт со всеми игроками, в сборной была хорошая обстановка. Когда нет верного настроя и мотивации, то, наверное, лучше уходить", — заявил Гаджиев.
По мнению наставника, Карпин должен самостоятельно решить, стоит ли ему оставаться в сборной. Однако специалист уверен, что нынешнему главному тренеру сборной уже многое удалось, особенно в части результатов команды.
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Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. На этом фоне главный тренер сборной России заявил, что может покинуть национальную команду в ближайшее время.
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