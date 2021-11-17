Бывший тренер "Крыльев Советов", "Амкара" и ряда других клубов Гаджи Гаджиев в беседе с РИА "Новости" выразил мнение, что наставнику сборной России Валерию Карпину следует покинуть свой пост, только если у него нет верного настроя.

"Насильно мил не будешь. Если ему вся эта ситуация не по душе, если Валерий Георгиевич чувствует неуверенность. Мне казалось, что он уже нашёл контакт со всеми игроками, в сборной была хорошая обстановка. Когда нет верного настроя и мотивации, то, наверное, лучше уходить", — заявил Гаджиев.

По мнению наставника, Карпин должен самостоятельно решить, стоит ли ему оставаться в сборной. Однако специалист уверен, что нынешнему главному тренеру сборной уже многое удалось, особенно в части результатов команды.