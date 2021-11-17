Российские молекулярные биологи создали тест для диагностики генетических мутаций человека

Российские учёные из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН создали диагностический набор для анализа наследственных мутаций. Как сообщил глава учреждения Александр Макаров, в декабре 2021 года разработка будет передана в Росздравнадзор для получения регистрационного удостоверения.

"После его выдачи мы надеемся, что [набор будет применяться] не только в онкоцентрах, но и в учреждениях Департамента здравоохранения Москвы в рамках программы онкоскрининга населения", — сказал Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, с помощью данного теста, в частности, можно будет определить предрасположенность к возникновению онкологии, а также спрогнозировать чувствительность опухоли к определённым химиопрепаратам. Макаров добавил, что по аналогии с данной разработкой специалисты института совместно с психиатрической клинической больницей имени Алексеева создали тест для генетического скрининга нейродегенеративных заболеваний по типу болезни Альцгеймера.

"Этот тест позволяет определять риск развития тяжёлой деменции. Мы надеемся, что он будет широко применяться", — подчеркнул Макаров.