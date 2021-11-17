Немецкий бизнес надеется на независимую экспертизу "Северного потока – 2"

Председатель Восточного комитета экономики ФРГ (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что организация сожалеет об отсрочке сертификации оператора "Северного потока – 2". Он также выразил надежду на независимую экспертизу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.

"Мы сожалеем о задержках в процессе сертификации "Северного потока – 2", но доверяем Федеральному сетевому агентству и его независимой экспертизе", — сказал Хермес.

Он также отметил, что сейчас российский трубопроводный газ значительно дешевле голубого топлива на спотовом рынке. По мнению главы Восточного комитета экономики Германии, "Северный поток – 2" внесёт решающий вклад в энергетическую безопасность и диверсификацию маршрутов поставок. При этом Хермес предостерёг от политизации процесса, связанного с сертификацией оператора Nord Stream 2 AG.

"Никакой политизации этого процесса сертификации быть не должно. В целом инвесторы должны иметь возможность полагаться на юридическую безопасность в Германии и ЕС без каких-либо оговорок или "но", — заявил председатель OAOEV.

Абсолютно невыгодно по политическим причинам откладывать реализацию современных инфраструктурных проектов, в частности "Северного потока – 2", подчеркнул он. Хермес отметил, что трубопроводная система Украины будет по-прежнему востребована. По его мнению, недавнее увеличение поставок газа из России через Украину поможет улучшить ситуацию на рынке.