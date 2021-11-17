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Немецкий бизнес надеется на независимую экспертизу "Северного потока – 2"

По мнению главы OAOEV Оливера Хермеса, абсолютно невыгодно по политическим причинам откладывать реализацию современных инфраструктурных проектов.

17 ноября, 14:53
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Председатель Восточного комитета экономики ФРГ (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что организация сожалеет об отсрочке сертификации оператора "Северного потока – 2". Он также выразил надежду на независимую экспертизу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.

"Мы сожалеем о задержках в процессе сертификации "Северного потока – 2", но доверяем Федеральному сетевому агентству и его независимой экспертизе", — сказал Хермес.

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Он также отметил, что сейчас российский трубопроводный газ значительно дешевле голубого топлива на спотовом рынке. По мнению главы Восточного комитета экономики Германии, "Северный поток – 2" внесёт решающий вклад в энергетическую безопасность и диверсификацию маршрутов поставок. При этом Хермес предостерёг от политизации процесса, связанного с сертификацией оператора Nord Stream 2 AG.

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"Никакой политизации этого процесса сертификации быть не должно. В целом инвесторы должны иметь возможность полагаться на юридическую безопасность в Германии и ЕС без каких-либо оговорок или "но", — заявил председатель OAOEV.

Абсолютно невыгодно по политическим причинам откладывать реализацию современных инфраструктурных проектов, в частности "Северного потока – 2", подчеркнул он. Хермес отметил, что трубопроводная система Украины будет по-прежнему востребована. По его мнению, недавнее увеличение поставок газа из России через Украину поможет улучшить ситуацию на рынке.

Ранее агентство Reuters сообщило, что запуск "Северного потока – 2" могут отложить до марта 2022 года. Такие сроки обуславливаются необходимостью создания "Газпромом" общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законом Германии.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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