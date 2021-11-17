Белоруссия прекратит недавно возобновлённые поставки электроэнергии на Украину

Министерство энергетики Белоруссии с 18 ноября собирается прекратить недавно возобновлённые поставки электричества на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

"Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", — указали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что Минск рассмотрит возможность новых поставок "с учётом технических возможностей". Более подробной информации о решении не раскрыли.