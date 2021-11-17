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Белоруссия прекратит недавно возобновлённые поставки электроэнергии на Украину

Возможность дальнейшего осуществления экспорта будет рассмотрена "с учётом технических возможностей".

17 ноября, 14:44
<p>Фото © ТАСС / Виктор Драчев</p>

Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Министерство энергетики Белоруссии с 18 ноября собирается прекратить недавно возобновлённые поставки электричества на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

"Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", — указали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что Минск рассмотрит возможность новых поставок "с учётом технических возможностей". Более подробной информации о решении не раскрыли.

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6 ноября Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Как отметили тогда в Минэнерго республики, в соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября. В ведомстве указывали, что график поставок сформирован белорусской стороной с учётом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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