Захарова: США упорно продолжают не допускать российских дипломатов к дипсобственности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Вашингтон упорно продолжает отказывать российским дипломатам и техническому персоналу в допуске к дипломатической собственности в США.

"Госдепартамент продолжает упорно отказывать в допуске на территорию нашей дипломатической собственности дипломатам, отказано в этом российским эксплуатационным бригадам для контроля за исправностью систем жизнеобеспечения", — сказала дипломат на брифинге.

Захарова отметила, что в российской дипломатической собственности, несмотря на статус, прошли обыски со взломом дверей. По словам дипломата, на данный момент недвижимость буквально захвачена. При этом официальные лица в Вашингтоне неоднократно высказывались о том, чтобы выставить её на торги.

Ранее США заявили о намерении выдворить ещё 55 российских дипломатов. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что на каждое враждебное действие Вашингтона последует оперативный и соразмерный, но необязательно симметричный ответ.

