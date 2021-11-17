Захарова: США упорно продолжают не допускать российских дипломатов к дипсобственности
По словам официального представителя МИД РФ, на данный момент недвижимость буквально захвачена. При этом американская сторона неоднократно высказывалась о том, чтобы выставить её на торги.
Фото © VK / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Вашингтон упорно продолжает отказывать российским дипломатам и техническому персоналу в допуске к дипломатической собственности в США.
"Госдепартамент продолжает упорно отказывать в допуске на территорию нашей дипломатической собственности дипломатам, отказано в этом российским эксплуатационным бригадам для контроля за исправностью систем жизнеобеспечения", — сказала дипломат на брифинге.
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Захарова отметила, что в российской дипломатической собственности, несмотря на статус, прошли обыски со взломом дверей. По словам дипломата, на данный момент недвижимость буквально захвачена. При этом официальные лица в Вашингтоне неоднократно высказывались о том, чтобы выставить её на торги.
Ранее США заявили о намерении выдворить ещё 55 российских дипломатов. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что на каждое враждебное действие Вашингтона последует оперативный и соразмерный, но необязательно симметричный ответ.
А в конце октября дипломаты из США внесли граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities — "бездомные нации". Согласно документу, опубликованному на сайте Госдепа, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация в которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. Отмечается, что теперь россияне смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве.
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