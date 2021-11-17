Лидер движения "Альтернатива" Мельников объяснил, кто чаще оказывается в рабстве

Олег Мельников, лидер движения "Альтернатива", которое борется с рабством и торговлей людьми, рассказал, что чаще всего в рабство попадают мужчины из провинции, отправившиеся на заработки. Этим он поделился в разговоре с Ura.ru.

"В среднем это мужчина, который едет из провинции в большой город в поиске работы и, к сожалению, не знает, как устроены трудовые взаимоотношения в больших городах. Они становятся лёгкой добычей так называемых вербовщиков. Те отбирают документы, увозят человека в другой регион и там заставляют работать. В России самое распространённое — это трудовое рабство", — сказал Олег Мельников.

Лидер "Альтернативы" отметил, если раньше наибольшее количество подобных преступлений было сконцентрировано на юге страны, то сейчас лидирующую позицию занимает московский регион. Однако незаконное рабство продолжает встречаться в разных субъектах РФ.

"Тут чаще используют рабский труд в различных работных домах. Нет определённого региона, где всё — зло. В каждом регионе мы находили человека, которого удерживают", — уточнил он.

В среднем в России пропадает от 80 до 120 тысяч человек в год, указал волонтёр. Из них приблизительно 7% — это те, кто мог потенциально попасть в рабство.