Кембриджский словарь назвал главное слово года
Существительное может иметь отношение как к миссии NASA на Марсе, так и к пандемии коронавируса.
Фото © NASA
По версии Кембриджского словаря английского языка словом этого года стало существительное "настойчивость". Сообщение об этом опубликовали на сайте университета.
Слово perseverance ("упорство", "настойчивость") запрашивалось на сайте словаря 243 тысячи раз за 2021 год. Оно означает постоянное стремление к тому, чтобы чего-то достигнуть или сделать, даже в условиях трудностей или значительных временных затрат.
При этом, как уточнили в университете, слово может иметь отношение и к миссии NASA, и к пандемии коронавируса. Так, в период с 19 по 25 февраля, когда марсоход Perseverance Rover совершил посадку на Марс, было зафиксировано более 30 тысяч запросов.
Как рассказал глава управления по издательству словаря Вендалин Николс, повышение интереса к определённым словам и терминам происходит довольно часто. Он отметил, что для людей, которые изучают английский язык, perseverance — не совсем обычное слово.
"Настойчивость требуется, чтобы посадить марсоход на Марс, чтобы противостоять вызовам и неприятностям нашей жизни, климатическим изменениям и конфликтам. Мы увидели эту связь и считаем, что пользователи Кембриджского словаря это оценят", — добавил менеджер издательского отдела Кембриджского словаря.
Напомним, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA вскоре показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег. Позже NASA обнародовало видео посадки марсохода с его борта, а также опубликовало звуки с Красной планеты.
Ранее Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года. Само слово в английском языке было впервые зафиксировано в 1799-м, но пик его популярности пришёлся именно на период пандемии коронавируса.
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