Кембриджский словарь назвал главное слово года

По версии Кембриджского словаря английского языка словом этого года стало существительное "настойчивость". Сообщение об этом опубликовали на сайте университета.

Слово perseverance ("упорство", "настойчивость") запрашивалось на сайте словаря 243 тысячи раз за 2021 год. Оно означает постоянное стремление к тому, чтобы чего-то достигнуть или сделать, даже в условиях трудностей или значительных временных затрат.

При этом, как уточнили в университете, слово может иметь отношение и к миссии NASA, и к пандемии коронавируса. Так, в период с 19 по 25 февраля, когда марсоход Perseverance Rover совершил посадку на Марс, было зафиксировано более 30 тысяч запросов.

Как рассказал глава управления по издательству словаря Вендалин Николс, повышение интереса к определённым словам и терминам происходит довольно часто. Он отметил, что для людей, которые изучают английский язык, perseverance — не совсем обычное слово.

"Настойчивость требуется, чтобы посадить марсоход на Марс, чтобы противостоять вызовам и неприятностям нашей жизни, климатическим изменениям и конфликтам. Мы увидели эту связь и считаем, что пользователи Кембриджского словаря это оценят", — добавил менеджер издательского отдела Кембриджского словаря.