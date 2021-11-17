Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 ноября 2021, 17:15

Госдума может рассмотреть вопрос о депутатской неприкосновенности Рашкина 25 ноября

Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ

Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ

По словам Вячеслава Володина, обсуждение состоится в соответствии с нормами регламента.

Вопрос о депутатской неприкосновенности парламентария-коммуниста Валерия Рашкина может быть рассмотрен на заседании Госдумы 25 ноября. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября", — сказал Володин, уточнив, что Совет Думы рассмотрел этот вопрос.

Депутат Журова предположила, как Дума проголосует по лишению Рашкина неприкосновенности
Депутат Журова предположила, как Дума проголосует по лишению Рашкина неприкосновенности

Спикер Госдумы добавил, что у Рашкина будет возможность выступить, а другие парламентарии смогут задать ему вопросы перед тем, как принять решение.

Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.

Депутат Рашкин прошёл проверку на полиграфе по делу о незаконной охоте
Депутат Рашкин прошёл проверку на полиграфе по делу о незаконной охоте
BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Валерий Рашкин
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • браконьерство
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar