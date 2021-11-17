Госдума может рассмотреть вопрос о депутатской неприкосновенности Рашкина 25 ноября
Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ
По словам Вячеслава Володина, обсуждение состоится в соответствии с нормами регламента.
Вопрос о депутатской неприкосновенности парламентария-коммуниста Валерия Рашкина может быть рассмотрен на заседании Госдумы 25 ноября. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября", — сказал Володин, уточнив, что Совет Думы рассмотрел этот вопрос.
Спикер Госдумы добавил, что у Рашкина будет возможность выступить, а другие парламентарии смогут задать ему вопросы перед тем, как принять решение.
Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.