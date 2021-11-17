Госдума может рассмотреть вопрос о депутатской неприкосновенности Рашкина 25 ноября

По словам Вячеслава Володина, обсуждение состоится в соответствии с нормами регламента.

Вопрос о депутатской неприкосновенности парламентария-коммуниста Валерия Рашкина может быть рассмотрен на заседании Госдумы 25 ноября. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября", — сказал Володин, уточнив, что Совет Думы рассмотрел этот вопрос.