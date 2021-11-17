На 81-м году жизни умер последний министр здравоохранения СССР Игорь Денисов

Гражданская панихида состоится 19 ноября в храме Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле.

Умер последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов. Ему было 80 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

"Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошёл путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР. Значительная часть трудовой биографии академика Денисова связана с Сеченовским университетом, с кафедрой семейной медицины", — цитирует пресс-служба слова ректора учебного заведения, академика РАН Петра Глыбочко.

Глава Сеченовского университета отметил, что, будучи основоположником семейной медицины в РФ, Денисов внёс огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения и подготовку кадров. Гражданская панихида состоится 19 ноября в храме Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле.

Российский хирург и госдеятель Игорь Денисов родился 3 сентября 1941 года в городе Свободном Амурской области. С 1983 по 1987 год он был ректором Рязанского медицинского института, а в 1990–1991 годы занимал пост министра здравоохранения СССР. В 2004-м он получил должность первого проректора Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, с которой ушёл в 2011 году.