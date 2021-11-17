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Глава МИД Украины Кулеба ответил на предложение немецкого депутата разместить мигрантов в Незалежной

Дипломат попросил Берлин не давать Киеву советов и призвал сосредоточиться на "совершенно понятной и простой цели" — вступлении Украины в Евросоюз.

17 ноября, 14:19
<p>Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET</p>

Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на предложение депутата от Социал-демократической партии Германии Нильса Шмида разместить мигрантов из Белоруссии на Украине. Разделять проблемы совместно с Германией Украина будет после вступления в Евросоюз, а сейчас не нужно давать советы, считает дипломат.

"Вообще, лучший способ максимально привлечь Украину к чему-либо — это взять нас в ЕС. Вот когда мы будем членами Европейского союза, тогда мы будем полностью координировать свои усилия и совместно нести бремя любой проблемы или радость любого успеха с той же Германией", — высказался Кулеба в эфире украинского телеканала "1+1".

Глава внешнеполитического ведомства призвал Германию сосредоточиться на "совершенно понятной и простой цели" — вступлении Украины в Евросоюз.

"Тогда будем обмениваться мнениями. А пока никаких советов нам давать не нужно", — заключил министр.

Кулеба призвал Францию и ФРГ готовиться к "военному сценарию" на Украине с участием России

Кулеба призвал Францию и ФРГ готовиться к "военному сценарию" на Украине с участием России

Ранее Кулеба заявил о необходимости "демотивировать" Россию от агрессии. Как отметил украинский дипломат, коллеги из Франции и ФРГ заверили его в том, что в случае "широкомасштабной военной операции" РФ против Киева "для Москвы будут последствия".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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