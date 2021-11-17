Ещё две квартиры разыграют среди вакцинировавшихся от ковида москвичей

Очередной розыгрыш однокомнатных квартир среди привитых от ковида состоится в среду, 17 ноября, в прямом эфире "Москвы 24". Как сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина, всего сегодня будет разыграно две квартиры.

"В розыгрыше примут участие москвичи старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса или прошли ревакцинацию с 8 по 14 ноября", — указано в релизе.

Уточняется, что в прямом эфире будут объявлены имена и отчества счастливчиков, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона либо полиса ОМС. Проверить, вошли ли вы в число победителей, также можно будет на портале mos.ru, указав номер полиса ОМС.