В Центробанке предупредили о риске резкого роста цен на продукты в 2022 году
Важной неопределённостью является реакция мировых регуляторов на рост инфляции, уточнил директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ.
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В Центробанке видят риски резкого роста продовольственной инфляции в 2022 году, а также вероятного увеличения стоимости сырья и энергетических товаров. Об этом заявил директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
"Что касается продовольственной инфляции, то здесь мы имеем не очень хороший урожай в этом году, я говорю глобально. И есть риски того, что эта ситуация повторится и в следующем году, посмотрите, что происходит с ценами на удобрения", — сказал он.
По словам директора департамента, также вероятно преобладание проинфляционных рисков. Кроме того, наибольшую угрозу представляет то, что страна будет находиться в условиях высоких цен на сырьё и при существующих рисках дальнейшего роста цен на энергетические товары.
Другой важной неопределённостью является реакция мировых регуляторов на рост инфляции, добавил Тремасов.
Ранее Лайф сообщал, что были предложены новые меры для стабилизации цен на продукты. Так, в стране могут быть увеличены посевные площади и количество овощехранилищ.
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