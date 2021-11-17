В Центробанке предупредили о риске резкого роста цен на продукты в 2022 году

В Центробанке видят риски резкого роста продовольственной инфляции в 2022 году, а также вероятного увеличения стоимости сырья и энергетических товаров. Об этом заявил директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

"Что касается продовольственной инфляции, то здесь мы имеем не очень хороший урожай в этом году, я говорю глобально. И есть риски того, что эта ситуация повторится и в следующем году, посмотрите, что происходит с ценами на удобрения", — сказал он.

По словам директора департамента, также вероятно преобладание проинфляционных рисков. Кроме того, наибольшую угрозу представляет то, что страна будет находиться в условиях высоких цен на сырьё и при существующих рисках дальнейшего роста цен на энергетические товары.

Другой важной неопределённостью является реакция мировых регуляторов на рост инфляции, добавил Тремасов.