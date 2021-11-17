Актёр и телеведущий Марат Башаров заявил, что шокирован смертью свой партнёрши по проекту "Танцы со звёздами" 41-летней Кристины Асмаловской, которая скончалась от коронавируса.

"Для меня шок, что она ушла. Она — спортсменка. У неё здоровье было как у слона. Всю жизнь танцевала. Если таких сильных забирает коронавирус, то уже страшно становится", — сказал Башаров в комментарии изданию Teleprogramma.pro.

Артист отметил, что с Асмаловской у него не было никаких близких отношений, однако они были "дружны по жизни". Он добавил, что у погибшей были отношения с мужчинами, однако создать семью не получилось, "она была несчастна".