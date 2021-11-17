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"Здоровье как у слона": Башаров шокирован смертью бывшей партнёрши по "Танцам со звёздами" Асмаловской

Телеведущий отметил, что они "были дружны по жизни", однако серьёзные отношения их не связывали.

17 ноября, 14:48
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, фото © VK / <a href="https://vk.com/id20210176?z=photo20210176_191710054/photos20210176" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кристина Асмаловская</a></p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, фото © VK / Кристина Асмаловская

Актёр и телеведущий Марат Башаров заявил, что шокирован смертью свой партнёрши по проекту "Танцы со звёздами" 41-летней Кристины Асмаловской, которая скончалась от коронавируса.

"Для меня шок, что она ушла. Она — спортсменка. У неё здоровье было как у слона. Всю жизнь танцевала. Если таких сильных забирает коронавирус, то уже страшно становится", — сказал Башаров в комментарии изданию Teleprogramma.pro.

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Артист отметил, что с Асмаловской у него не было никаких близких отношений, однако они были "дружны по жизни". Он добавил, что у погибшей были отношения с мужчинами, однако создать семью не получилось, "она была несчастна".

Ранее Лайф рассказывал, что на 81-м году жизни умер последний министр здравоохранения СССР Игорь Денисов. Гражданская панихида состоится 19 ноября в храме Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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