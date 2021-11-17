"Здоровье как у слона": Башаров шокирован смертью бывшей партнёрши по "Танцам со звёздами" Асмаловской
Телеведущий отметил, что они "были дружны по жизни", однако серьёзные отношения их не связывали.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, фото © VK / Кристина Асмаловская
Актёр и телеведущий Марат Башаров заявил, что шокирован смертью свой партнёрши по проекту "Танцы со звёздами" 41-летней Кристины Асмаловской, которая скончалась от коронавируса.
"Для меня шок, что она ушла. Она — спортсменка. У неё здоровье было как у слона. Всю жизнь танцевала. Если таких сильных забирает коронавирус, то уже страшно становится", — сказал Башаров в комментарии изданию Teleprogramma.pro.
Артист отметил, что с Асмаловской у него не было никаких близких отношений, однако они были "дружны по жизни". Он добавил, что у погибшей были отношения с мужчинами, однако создать семью не получилось, "она была несчастна".
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