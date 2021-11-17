Проклятие "АБВГДейки": Почему ведущие детского шоу умирают так рано

Танцовщица и телеведущая 41-летняя Кристина Асмаловская скончалась от коронавируса. Развлекательная передача для детей "АБВГДейка" должна была обучать малышей полезной информации через смех и шутки, ведь в главных ролях выступали клоуны и артисты цирка. Вот только в жизни всё оказалось гораздо мрачнее — и звёзды шоу стали покидать его трагичным образом. Сперва клоунесса Ириска, роль которой выполняла Ирина Асмус, сорвалась во время выступления с большой высоты и погибла в возрасте 44 лет. Затем после инсульта и острого лейкоза умерла и 52-летняя Елена Казаринова, известная в шоу под псевдонимом Аксюта. А теперь не стало и Кристины Асмаловской, которую все знали по роли любимой учительницы Кристины Алексеевны.

Слева — направо: Ирина Асмус, Елена Казаринова и Кристина Асмаловская. Фото © kino-teatr.ru, kino-teatr.ru, VK / Кристина Асмаловская

О смерти артистки сообщила её подруга и коллега Татьяна Черняева. Она рассказала, что Асмаловская не успела сделать прививку и умерла от коронавируса в возрасте 41 года. Семь лет она провела на съёмочной площадке "АБВГДейки" — с 2010 по 2017 год — и воспитала своими наставлениями множество детей. "Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте... Светлая память светлому человеку!" — написала Татьяна в "Фейсбуке".

Фото © VK / Кристина Асмаловская

Но Асмаловскую узнавали на улицах не только из-за детского шоу. В последнее время артистка выступала на телевидении в шоу "Танцы со звёздами", и через её руки прошли такие знаменитости, как Максим Щёголев и Марат Башаров. В 2010 году она попала в пару с актёром Щёголевым, и химию на паркете между участниками мог не заметить только слепой. Они прекрасно дополняли друг друга в танце, и Кристине удалось раскрыть в партнёре такие таланты, о которых он сам и не догадывался. Паре даже приписывали служебный роман, но это осталось лишь мечтами фанатов. После смерти Кристины Максим сделал трогательное признание в "Инстаграме". "Это было лучшее танго в моей жизни…" — написал он.

В 2012 году девушка выступала вместе с Маратом Башаровым, который своей любвеобильностью привёл Кристину в ступор. Актёр обнимал партнёршу и лез с поцелуями на репетициях и съёмках, хотя девушка не давала никаких надежд. Она признавалась в интервью, что на самом деле Башаров не испытывал к ней интереса, а просто придерживался определённого образа и отношения между ними были очень профессиональными. В финале вместе с Башаровым Кристина заняла третье место, потому что актёр не появился по очень уважительной причине — из-за смерти матери.

Всю свою жизнь Кристина связала с искусством во всех его проявлениях. Она закончила РАТИ-ГИТИС под началом Ю. М. Авшарова, настоящего профессионала своего дела, а позже получила и второе высшее, выучившись на диктора. Правда, карьера актрисы у девушки не очень задалась: её приглашали на незначительные роли в такие сериалы, как "Моя прекрасная няня" или "Адъютанты любви", явно недооценивая талант Кристины. Вершиной её кинокарьеры стала детская образовательная передача "АБВГДейка", где она исполняла роль учительницы и других второстепенных персонажей в гриме.

Кристина в сериале "Адъютанты любви" (слева) и "Моя прекрасная няня" (справа). Фото © shegolevmaxim.ru и kino-teatr.ru

Зато спортивной карьере Кристины можно было только позавидовать: она добилась незыблемого авторитета в бальных танцах, получив звание мастера спорта международного класса. Асмаловская трижды выигрывала чемпионат России и дважды выходила в финал чемпионатов мира, и всё это — на профессиональном уровне. За заслуги и талант Кристину назначили судьёй в World Dance Council (Международном танцевальном комитете), а в оставшееся время она преподавала танцы в клубе "Вита", который выпускал чемпионов Москвы и России, а также финалистов и призёров чемпионатов Италии и Испании.