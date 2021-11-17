Психанула: Пересильд пообещала отомстить тем, кто процитировал её высказывания о больных детях

37-летняя Юлия Пересильд поделилась в "Инстаграме" видео, снятым на МКС. Недавно актриса побывала в космосе, однако полёт сопровождался не только положительными эмоциями. Проект раскритиковали за то, что потраченные на него деньги могли пойти на лечение детей. "Это такая глупость! Объясню почему. Любая проблема, которая существует с нашими детьми, решается не только деньгами. Хорошо, мы говорим, у нас есть сумма. Миллиард, 10, 100 миллиардов. Скольким детям мы поможем? Мы проблему эту не решим", — заявила артистка после в интервью.

Фото © Instagram / juliaperesild

А теперь Юлия ответила на обрушившуюся на неё волну хейта. По словам звезды, критика вызвала у неё сильные эмоции. Она даже успела расплакаться. Однако быстро взяла себя в руки.

Читала про себя в Интернете… ржала… плакала… получала подбадривающие звонки и эсэмэски от друзей… психанула, встала ночью, открыла Интернет и начала составлять список, кому отомстить (‼️! от любителей "помоишных" заголовков ждём завтра: "Пересильд будет мстить" или "Чёрный список Пересильд уже готов" 😂😂😂😂😂😂) за то, что переврали мои слова, обвинили меня в том, чего нет, кто не защитил, хотя мог... Список получился длинный😂😂😂 легла спать Юлия Пересильд

Видео © Instagram / juliaperesild

Звезда вспомнила, что её семья жила небогато — порой у них не было даже еды. Однако она росла в любви и заботе и благодарна близким за полученные уроки. Юлия отметила, что "список мести" порвала.

Фото © Instagram / juliaperesild / sashagusov

Бабуль! Мне 37, спасибо тебе, ты научила меня радоваться за других, "за штаны радоваться" 😂 и не только. Мир, конечно, не так идеален, как ты говорила, но всё же ❤️😉😉😉 А вы, господа, пытающиеся облить меня грязью 😜 помните: зависть и злость незаметно разрушат вас изнутри ❤️❤️❤️ Юлия Пересильд

Фото © Instagram / juliaperesild