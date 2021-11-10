Юлия Пересильд обнулила поступки коллег и объяснила, почему больным детям не нужны деньги

37-летняя актриса Юлия Пересильд, которая побывала в космосе, дала большое интервью Екатерине Гордеевой. Получилась пространная беседа обо всём, но некоторые рассуждения актрисы, а также её тон и позиция не понравились зрителям. Это хорошо видно по количеству дизлайков и комментариям пользователей.

Кадр из видео YouTube / "Скажи Гордеевой"

Для меня это больше чем пиар... Мне 37 лет, пройдёт ещё лет пять, и мы соберёмся с коллегами, нам будет по 42–43 года, и мы поймём, что ничего не сделали... Мне кажется, что у моего поколения поступков не хватает. Слов много, а поступков нет Юлия Пересильд

Этими словами она возмутила очень многих зрителей. Это заметно по самому популярному комментарию. Зрители резонно указали на примеры Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой, которые огромные силы и ресурсы тратят на помощь нуждающимся.

Как это поступков нет?! А Хабенский? А Чулпан? Скольким семьям помогли их ежедневные поступки?! И, как мне кажется, жизни детей важнее, чем полёт в космос Юлия Пересильд

Эти высказывания можно было бы списать на эмоции или объяснить, что они вырваны из контекста, но интервью Пересильд и правда отличается от её предыдущих выступлений. Ещё два года назад в беседе с Ириной Фишман актриса казалась более искренней и приземлённой. Она говорила о своём отце, которого убили, и плакала, была очень сдержанна по отношению к отцу своих дочерей — режиссёру Алексею Учителю. В этот раз перед зрителями предстала другая Пересильд.

Звонок для Учителя

Алексей Учитель и его с Юлией Пересильд дочь Анна. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Напомним, что актриса родила двух девочек от режиссёра Алексея Учителя, который старше её на 33 года. В официальном браке они не жили и долгое время скрывали свои отношения. Позже они разошлись, ведь Учитель так и не развёлся со своей первой женой. Он был против полёта Юлии, беспокоясь за то, что риск неоправданный — дети могут остаться без матери. Но переубедить актрису он так и не смог.

Мы не ругались с ним из-за этого. Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Ругаться как кто? Мы ругались раньше, когда был повод. Кто меня мог отговорить? По какой причине? И, главное, по какому праву? Не очень понимаю Юлия Пересильд

А как же дети?..

Кадр из видео YouTube / "Скажи Гордеевой"

Между тем, пока мама была в отпуске, одна из дочерей сломала руку. Пересильд сама признаёт, что, узнав об этом, была в отчаянии от того, что не имела возможности быть рядом в этот момент. Тема детей вообще стала отдельной болевой точкой интервью. Причём подняла её сама актриса, когда стала вспоминать критику, которая сопровождала их полёт во время подготовки. В частности, многие утверждали, что деньги, которые потратили на этот проект, можно было потратить на лечение больных детей. Но у Пересильд по этому поводу другое мнение.

Это такая глупость! Объясню почему. Любая проблема, которая существует с нашими детьми, решается не только деньгами. Хорошо, мы говорим, у нас есть сумма. Миллиард, 10, 100 миллиардов. Скольким детям мы поможем? Мы проблему эту не решим Юлия Пересильд

Впрочем, она пояснила, что готова помогать детям, просто сопоставлять эти задачи считает некорректным. "Ты не летишь в космос, давайте мы примем решение. Вот тогда я бы, наверное, отдала детям", — пояснила она. Гордеева задала ей этот вопрос — по поводу изменений. Что именно поменялось после полёта? И, выслушав рассуждения о физических ощущениях, получила довольно показательный ответ, в котором, возможно, сама того не понимая, Пересильд объяснила свои новые взгляды.

Мне кажется, я стала спокойнее. Мне не хочется суетиться, никуда бежать не хочется. Хочется потратить время на то, что будет важным Юлия Пересильд

Вместо вывода